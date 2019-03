Rekordní německá porážka v LM! Guardiola s koučem Schalke soucítil | iSport.cz

Schalke inkasovalo tři branky v poslední desetiminutovce první půle. "Jsem ohromně zklamaný. V úvodní půlhodině jsme hráli zodpovědně. Ve druhém poločase jsme měli být odvážnější. Zhroutili jsme se. Ztratilo to napětí a bylo z toho to nejhorší, co jsem tu jako trenér zažil," uvedl třiatřicetiletý Tedesco na tiskové konferenci.

"Nemá cenu vymlouvat se. Kdybychom prohráli 2:0 nebo ještě menším rozdílem, pak bychom si mohli výkon zanalyzovat. Po tomhle je nejlepší co nejrychleji na to zapomenout," řekl italský kouč.

Schalke v bundeslize nevyhrálo sedm zápasů a v tabulce je až na 14. pozici. V součtu s dvojzápasem s Manchesterem City dostal tým v posledních pěti duelech 21 branek.

SESTŘIH LM: Manchester City - Schalke 7:0. Domácí kanonádou stvrdili postup 720p 360p REKLAMA

Trenér "Citizens" Pep Guardiola Tedesca litoval. "Soucítím s ním. V takové situaci, ve které se nachází, to není nikdy pěkné," prohlásil.

Manchester City se probojoval do čtvrtfinále Ligy mistrů potřetí, a to po výkonu, který se Guardiolovi náramně zamlouval. "Ve druhém poločase jsme hráli neuvěřitelně dobře a rychle a dynamicky při přechodech," vyjmenoval pozitiva španělský kouč.

Bedlivě bude sledovat i střetnutí mezi Bayernem Mnichov a Liverpoolem. O tom, komu z této dvojice přeje postup, má jasno. "Chci Bayern, jsem součástí toho klubu. Miluju Mnichov, miluju Bayern. Mám tam spoustu přátel," konstatoval Guardiola, jenž bavorský klub vedl v letech 2013 až 2016.