Liverpool zničil Bayern a Anglie slaví: Po 10 letech 4 kluby ve čtvrtfinále LM | iSport.cz

Do osudu dvojzápasu mezi Liverpoolem a Bayernem mohutně promluvil gól Sadia Maného z 26. minuty. Senegalský křídelník při něm vykoupal v šestnáctce Bayernu všechny bránící hráče včetně gólmana Neuera. Následný vastní gól liverpoolského Matipa nic neřešil.

Stvrzenku na postup týmu Jürgena Kloppa dal ve druhé půli po rohu Van Dijk a následně znovu Mané. Tentokrát si počíhal na milimetrovou „šajtli“ Mohameda Salaha. A tak ještě víc platí jedna věc, která v posledních letech nebyla v módě. Anglie - hit Ligy mistrů. Hned čtyři zástupci Premier league jsou mezi nejlepší osmičkou milionářské soutěže.

Kromě Reds se pokusí do semifinále proniknout hráči Manchersteru City, United a Tottenhamu. To se zatím stalo jen třikrát v dějinách Champions League. K této anglické diktatuře došlo naposledy před deseti lety v sezoně 2008/2009 a o rok předtím. To se dokonce hrálo i anglické finále mezi Manchesterem United a Chelsea, které vyhráli United.

Posledním týmem z Anglie, který se v Lize mistrů stal šampionem, jsou však Blues, kteří v roce 2012 triumfovali nad Bayernem. Přitom je to poměrně nedávno, co anglický hlas nebyl ve vyřazovacích bojích vlastně vůbec slyšet. V letech 2013 a 2015 vyklidili všichni Ostrované pole už v osmifinále.

Anglické kluby ve čtvrtfiále LM od roku 2008 Ročník Kluby 2008 Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United 2009 Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal 2010 Manchester United, Arsenal 2011 Tottenham, Manchester United, Chelsea 2012 Chelsea 2013 x 2014 Manchester United, Chelsea 2015 x 2016 Manchester City 2017 Leicester 2018 Manchester City, Liverpool 2019 Liverpool, Tottenham, Manchester United, Manchester City

„Je to dobré pro anglický fotbal. To je to, co chceme. Zatím nevíme, koho v dalším kole dostaneme, asi nechceme tým z Anglie, ale máme dobré pocity z posledního ročníku, takže snad je na sebe znovu přeneseme a dojdeme tak daleko, jak to jen půjde,“ líčil bezprostředně po postupu bek – a po vynuceném střídání i kapitán – Livepoolu James Milner.

Jiné tradiční fotbalové mocnosti jsou už jen nepatrnou součástí Ligy mistrů. Španělsko zastupuje pouze Barcelona, Německo nemá po středečním konci bavorského celku v osudí nikoho. To v anglických domácnostech je veselo. Hodně čerstvě v těch liverpoolských, do červena zbarvených.

„Úžasná noc pro Liverpool,“ žasl po postupovém duelu Jürgen Klopp, kouč celku z města na řece Mersey. „Všichni bychom rádi řekli, ať hraje proti neanglickým týmům. To se ale asi nepovede. Zkrátka, někoho dostaneme. A kohokoli dostaneme, toho bereme,“ nevybíral si jednapadesátiletý manažer.

O tom, koho Kloppova parta a všechny ostatní týmy dostanou, se rozhodne v pátek, kdy se koná od 12 hodin slavnostní los v Nyonu.

Týmy ve čtvrtfinále LM Ajax Amsterdam,

Juventus Turín,

Manchester City,

Manchester United,

Porto,

Tottenham,

Liverpool,Barcelona

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Matip (vl.) Hosté: 26. Mané, 69. V. van Dijk, 85. Mané Sestavy Domácí: Neuer (C) – Rafinha, Süle, Hummels, Alaba – Th. Alcântara, Javi Martínez (72. Goretzka) – James Rodríguez (79. Sanches) – Gnabry, Lewandowski, Ribéry (61. Coman). Hosté: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, V. van Dijk, Robertson – Milner (C) (87. Lallana), Henderson (13. Fabinho), Wijnaldum – M. Salah, Firmino (83. Origi), Mané. Náhradníci Domácí: Boateng, Coman, Davies, Goretzka, Ulreich, Sanches, Woo Hosté: Lallana, Fabinho, Lovren, Mignolet, Origi, Sturridge, Shaqiri Karty Domácí: Th. Alcântara, Sanches Hosté: Fabinho, Matip, Robertson Rozhodčí Orsato – Manganelli, Preti Stadion Allianz Arena, Mnichov

