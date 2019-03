Revoluce v Lize mistrů? Kluby chtějí novou kvalifikaci a víkendové termíny | iSport.cz

Je hlavní evropskou fotbalovou soutěží, účast v ní znamená pro všechny kluby velkou prestiž. Kromě slávy přináší Liga mistrů také tučné finanční odměny, na nichž je spousta celků závislá. Přestože má dlouholetou tradici, v minulých letech se už několikrát mluvilo o změnách jejího formátu. A v úterý se bude o možných renovacích diskutovat znovu.

Zástupci nejbohatších klubů, které se sdružují v Evropské klubové asociaci, jíž vede šéf Juventusu Turín Andrea Agnelli, se mají sejít ve švýcarském Nyonu se členy UEFA. Hlavním předmětem diskuse bude řešení otázky kvalifikace do hlavní fáze.

Nyní platí, že týmy postupují do hlavní soutěže díky umístění v domácích ligách. To by se ale v budoucnu mohlo změnit. Kluby z již zmíněné společné asociace, ve které je třeba nejsilnější anglická „šestka“ či španělští giganti v čele s vítězem tří předešlých ročníků Realem Madrid, jsou pro zavedení takzvaných "superskupin". V těch by mužstva zápasila mezi sebou o postup, ve hře by byl zároveň i sestup.

Dalším velkým tématem, na které v sídle UEFA dojde, má být i změna termínů hlavních zápasů. Momentálně jsou fanoušci zvyklí chodit na stadiony během týdne, skupinové i vyřazovací boje se konají v úterý a ve středu. Od příštích let se však můžou všechny zápasy hrát o víkendech.

A proč vůbec chtějí celky měnit něco, co desítky let funguje? Co se týče nového systému kvalifikace, chtějí, aby v Champions League pravidelně nastupovaly ty největší týmy a nedocházelo k účasti méně zvučných celků. Víkendové souboje by jim zase měly zajistit větší finanční výnosy z televizních práv.

Pokud bude některá z navrhovaných změn přijata a schválena, měla by začít platit od roku 2024.

