Oblíbený supermarket Ajax. Hvězdy Tottenhamu čeká bývalý klub | iSport.cz

Pro Tottenham je Ajax Amsterdam velmi využívaným zdrojem hráčů • FOTO: Koláž iSport.cz Jedno z nejpřekvapivějších semifinále Ligy mistrů za poslední roky klepe na dveře. Málokdo by před začátkem milionářské soutěže vsadil na to, že mezi nejlepší čtyřku Champions League pronikne právě Tottenham a Ajax Amsterdam. Londýnský celek k sobě v minulosti přetáhl několikero fotbalistů slavného amsterdamského týmu. A čtveřice někdejších hráčů „Potomků bohů“ na sebe obléká dres Spurs i nyní. To si pomalu říká o věrnostní slevu. Na Ostrovy zamířili většinou přímo, v jednom případě oklikou. Hned tři z nich jsou naprosto klíčovými součástkami. Podívejte se, kdo z Tottenhamu si zahraje proti bývalému chlebodárci. Familiar faces @SpursOfficial... 👀



Jan Vertonghen, stoper, 32 let (za Ajax 220 zápasů) Služebně nejstarší „ex-Ajax“ hráč v kádru Tottenhamu. Do nizozemské metropole putoval jako šestnáctiletý z mládeže belgického týmu Beerschot AC Youth. Přes kádry U-17, U-19 a U21 se propracoval až do „áčka“. Odtud sice rychle zamířil na hostování do méně věhlasného týmu RKC Waalwijk, který tehdy hrál nejvyšší soutěž, ale po sezoně se napevno usadil v Ajaxu. Tam strávil dalších pět let, během nichž odehrál velkou porci 220 zápasů. V roce 2012 odcházel Belgičan do Londýna za 12,5 miliónu eur (podle aktuálního kurzu 321 milionů korun). Foto Profimedia.cz

Christian Eriksen, záložník, 27 let (za Ajax 162 zápasů) I dánský fotbalista stihl projít proslulou mládeží Ajaxu. Po transferu z Odense však okusil jen výběr do 19 let. Po pouhém roce už válel za seniorskou kategorii. Bleskově se ocitl v hledáčku fotbalových gigantů. Odolával až do léta 2013. Pak za 13,5 miliónu eur (přibližně 345 milionů korun) frnkla továrna na geniální pasy na dnes už zbouraný stánek „Kohoutů“ White Hart Lane. Foto Reuters

Toby Alderweireld, stoper, 30 let (za Ajax 186 zápasů) Další pilíř zadních řad, další Belgičan a další bývalý člen amsterdamského týmu. V porovnání s Eriksenem a Vertonghenem dorazil do akademie Ajaxu v nejranějším věku - v patnácti letech z identického celku jako Vertonghen (Beerschot AC Youth). Odkojen všemi možnými mládežnickými kategoriemi se zaháčkoval u dospělých „Potomků bohů“. Sloužil jim do sezony 2013/14, během které se vydal do Atlétika Madrid. Tvrdou anglickou hru nejprve okusil v rámci hostování v Southamptonu a v letním přestupovém období 2015 putoval za 16 milionů eur (zhruba 410 milionů korun) do Tottenhamu. Foto Reuters

Davinson Sánchez, stoper, 22 let (za Ajax 47 zápasů) Hlavní město Nizozemska pro něj bylo na rozdíl od předchozích případů jen přestupní stanicí, na které strávil jeden rok. Jako jediný se také neobjevil v utkání za mládež Ajaxu. Po příchodu z rodné Kolumbie v roce 2016 se rychle prezentoval jako fotbalista pro velký klub. Proto netrvalo dlouho a přišlo laso z Premier League, a to ze severního Londýna. Byť byl Sánchez v Amsterdamu jediný rok, pro vedení Ajaxu se stal zlatým dolem. Spurs poslali do Nizozemska 40 milionů eur (přibližně 1 miliarda korun). Foto Profimedia.cz