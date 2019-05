Bránili jsme jako děti, hlesl Suárez. Hráči plakali, Mourinho zkrat nechápal | iSport.cz

Kdo si před výkopem vsadil na postup anglického zástupce, mohl si přijít na pořádný balík. Vždyť zvládnutí odvety bylo pro favorizovanou Barcelonu jakousi povinností. Všechno jí hrálo do karet. Třígólový náskok z úvodního duelu, oslabená ofenziva soupeře, žádný velký tlak. Nakonec ale vyhořela.

Nebylo to poprvé. Šokující fiasko museli barcelonští fanoušci skousnout také v minulé sezoně. Španělský gigant tehdy selhal během čtvrtfinále LM na půdě AS Řím, kam si z úvodního souboje přivezl výhru 4:1. V italské metropoli prohrál 0:3. Je až neuvěřitelné, že se podobný scénář odehrál znovu.

Hostující hráče úterní vyřazení pořádně semlelo. Většina hvězd skončila po závěrečném hvizdu v slzách. „Chci se omluvit všem příznivcům. Po tom, co se stalo v Římě, jsme to nechtěli dopustit. Měli jsme šance vstřelit branku, kterou jsme potřebovali, ale nezvládli jsme to,“ řekl po neskutečném utkání záložník Sergio Busquets.

30letý středopolař přiznal, že si jeho tým finále nezaslouží. „Liverpool byl lepší, šel si pro postup od první minuty. Je mi líto našich fanoušků,“ zopakoval. Nejvíce jej mrzela poslední branka z rohového kopu, kdy liverpoolští dokonale obalamutili celou defenzivu.

Bránili jsme jako děti, štvalo Suáreze

Počínání celého týmu před klíčovou trefou litoval i Luis Suárez, který do katalánského velkoklubu přestoupil právě z Anfield Road. Takový návrat si jistě nepředstavoval. „Je neuvěřitelné, že my, Barcelona, inkasujeme dvakrát během dvou minut. Při čtvrtém gólu jsme bránili jako děti,“ uvedl.

Uruguayský snajpr, který jediný gól v tomto ročníku Ligy mistrů vstřelil v úvodním semifinále, si je vědom, že se stejně jako jeho spoluhráči dočká tvrdé kritiky. „Musíme se omluvit za svůj přístup a uvědomit si, že se na nás sesype kritika. Hodně nás to štve, trpíme. Jsme lidé a cítíme bolest. Nemůžeme se dva roky po sobě dopustit stejných chyb.“

Suárez se zároveň zastal kouče Ernesta Velverdeho. Za porážku nemůže on, nýbrž celé mužstvo. "My jsme ti, co ten zápas hráli. Trenér stanovil stejnou taktiku jako při prvním střetnutí, snažil se udělat to samé. Musíme se znovu omluvit za náš přístup,“ uzavřel.

Kdo se naopak vůbec nepodělil s novináři o své dojmy, byl Lionel Messi. Ačkoliv o jeho vyjádření stála řada sportovních žurnalistů, kteří dění v Liverpoolu sledovali naživo, argentinská "star" prošla mix zónou bez povšimnutí.

Kritika výkonu hostujícího mančaftu přišla také z řad expertů, a to okamžitě po skončení duelu. Jadním z těch, co přispěchal se svými poznatky, byl José Mourinho. Barcelonské selhání mu nešlo na rozum. „Je to něco, co je strašně složité vysvětlit. Je těžké věřit tomu, že můj tým vyhraje první zápas 3:0 a v odvetě prohraje 4:0,“ nechápal bývalý kouč Manchesteru United či Realu Madrid.

Pozastavil se také nad již zmíněnou situací ze 79. minuty. Rozhodla psychická kondice. „Když vidíte takový gól v utkání, kde hrají hráči kolem 14 nebo 15 let, řekli byste: Děti zaspali, nemají žádnou mentalitu, musejí se naučit herní základy. My ale mluvíme o nejlepších hráčích na světě. Je potřeba si připustit, že tato branka odrážela současnou psychiku mužstva,“ konstatoval.

Že budou mít Valverdovi hoši problémy, očekával. „Během poločasové přestávky jsem říkal, že pokud Liverpool dá druhý gól, bude pro ně atmosféra těžko zvládnutelná, a to opravdu byla.“

Již jistý mistr španělské La Ligy triumfoval v nejslavnější evropské soutěži naposledy v sezoně 2014/2015, když na Olympijském stadionu v Berlíně porazil turínský Juventus. Od té doby se ani jednou nedostal do finále.

