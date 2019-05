Ajax - Tottenham: Co to je proboha za týden?! Obrat Spurs nadchl, pro Lucase chtějí sochu | iSport.cz

Fanoušci Ajaxu vyhlíží postup do finále Ligy mistrů • Reuters

Kapitán Ajaxu Matthijs de Ligt slaví gól do sítě Tottenhamu • Reuters

Matthijs de Ligt poslal Ajax do vedení přesnou hlavičkou • Reuters

Tottenhamský Lucas Moura se raduje z gólu do sítě Ajaxu v odvetě semifinále Ligy mistrů • AP Photo

Lucas Moura slaví svůj třetí a postupový gól do sítě Ajaxu, Tottenham tak ukradl domácím finále Ligy mistrů • Reuters

Mauricio Pochettino (uprostřed) slaví postup Spurs do finále Ligy mistrů • Reuters

Hráči Spurs slaví postup do finále Ligy mistrů • Reuters

Obrovská radost hráčů Tottenhamu po úžasném obratu na hřišti Ajaxu a postupu do finále Ligy mistrů • Reuters

Co se to letos v Lize mistrů děje?! I druhé semifinále přineslo úžasný obrat. Tottenham vyhrál na hřišti Ajaxu Amsterdam 3:2 a zajistil si postup do finále. Po první půli odvety přitom prohrával 0:2, jenže se nevzdal a po změně stran otočil skóre. Rozhodující gól dal v šesté minutě nastavení Lucas Moura, který tak završil svůj hattrick. Poprvé od roku 2008 se bude hrát anglické finále, „kohouti“ v Madridu prvního června vyzvou Liverpool.