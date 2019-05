Seřadili jsme ŠÍLENÉ obraty v Lize mistrů: ztrácet 0:2 nic neznamenalo | iSport.cz

Na jaře nebyla o bláznivé obraty v Lize mistrů nouze • FOTO: Koláž iSport.cz Neskutečné! To, co se děje letos v play off Ligy mistrů, je něco neuvěřitelného. V milionářské soutěži bylo vždy o dramata postaráno. Tento ročník je ale opravdu výjimečný. Ve vyřazovacích bojích nabídl několik skvělých zvratů. Prohrávat 0:2 a vzdát to? Nic takového na jaře neplatilo. Už to třeba vypadalo, že oba finalisté budou vyřazeni, nakonec spolu Liverpool a Tottenham budou hrát 1. června v Madridu o cennou trofej. Seřadit pět obratů nebyla jednoduchá práce. Tady je náš žebříček...

5. místo: Ajax – Real Madrid 1:2, 4:1 (osmifinále) Při pohledu na los osmifinále nebylo moc větších favoritů na postup, než jakým byl Real Madrid, jemuž stál v cestě mladý tým Ajaxu Amsterdam. Vítěz posledních tří ročníků Ligy mistrů vstoupil do dvojzápasu dle svých představ a z Nizozemska si přivezl do domácí odvety výhru 2:1. Jenže ta „bílému baletu" pořádně zhořkla. Už v 18. minutě vedl Ajax 2:0, navíc po hodině hry přidal Dušan Tadič třetí gól. Vzápětí snížil na 1:3 Marco Asensio, ale poslední slovo měl Lasse Schöne, který pečetil výhru (4:1) a postup „outsidera". „Porazili jsme nejlepší tým na světě. Jsem velmi šťastný a myslím, že díky tomu, co jsme večer dokázali, se stejně cítí hodně lidí," uvědomoval si váhu úspěchu záložník Ajaxu Tadič.

4. místo: Juventus – Atlético Madrid 0:2, 3:0 (osmifinále) Fotbalisté Atlétika Madrid byli blízko tomu, aby už v osmifinále vyprovodili z Ligy mistrů Juventus v čele s hvězdným Cristianem Ronaldem. V domácím duelu vyhráli 2:0 a měli vše ve svých rukou. Odveta byla ale ve znamení hvězdy „staré dámy". CR7 si domácí zápas doslova podmanil. Dvěma góly nejprve smazal manko z prvního zápasu a v 86. minutě završil hattrick i velký obrat v rámci dvojutkání, který znamenal postup Juventusu do čtvrtfinále. „Bylo potřeba podat výjimečný výkon. Ale na výsledku se podílel celý tým, můžeme být oprávněně hrdí. Pro takovou radost hrajeme fotbal. Jsem rád, že jsme splnili svůj cíl," těšilo po úspěšném zápase portugalskou superstar.

3. místo: Manchester United – PSG 0:2, 3:1 (osmifinále) Také třetí zvrat se odehrál v osmifinále. Jeden z hlavních favoritů PSG nezvládlo dvojzápas s v sezoně tápajícím Manchesterem United. Na Old Trafford sice vyhrála parta kolem Kyliana Mbappého 2:0 a zdálo se, že je o postupujícím rozhodnuto. Jenže v Parku Princů se děly věci. United se dostali hned v 2. minutě do vedení, když se trefil Romelu Lukaku. Chvíli na to vyrovnal Juan Bernat, ale ani to tým Ole Gunnara Solskjaera nepoložilo. Lukaku po půl hodině udeřil podruhé a drama bylo na světě. PSG drželo postupový výsledek až do nastavení druhé půle, ale v něm zasáhl VAR. Odhalil penaltu pro United a Marcus Rashford poslal do čtvrtfinále „Red Devils". „Je to ostuda! Dali k videu čtyři chlápky, kteří vůbec nerozumějí fotbalu. To jsem ještě neviděl. Jak to mohla být penalta, když ho to trefilo do zad?" vztekal se po vyřazení Neymar, který sledoval zápas kvůli zranění jen z tribuny.

2. místo Tottenham – Ajax 0:1, 3:2 (semifinále) Přešli přes Real Madrid, poradili si s Juventusem a po vítězství na novém stadionu Tottenhamu (1:0) byli jen krůček od finále. Vlastně byli ještě mnohem blíž. Jen pár sekund chybělo a mohli slavit. Fotbalisté Ajaxu Amsterdam po fantastické a nečekané jízdě Ligou mistrů prožili hořký konec, jaký by člověk nepřál snad ani svému největšímu nepříteli. Na výhru ze hřiště soupeře navázal Ajax skvělým prvním poločasem v odvetě, po němž vedl už 2:0. Kdo by v tu chvíli řekl, že se zrodí neuvěřitelný obrat Tottenhamu. „Kohouti" ale v pravý čas objevili hrdinu – Lucase Mouru. Šestadvacetiletý Brazilec dokázal góly v 55. a 59. minutě vyrovnat na 2:2 a svůj nejpovedenější zápas v Lize mistrů zakončil třešničkou na dortu v 96. minutě, kdy završil hattrick a vystřelil „kohoutům" finále. "Během pěti let v Tottenhamu jsem byl na hráče hodně přísný, aby ze sebe vydali maximum. Teď jsem se od nich hodně naučil. Jsou to ti nejlepší učitelé a já jsem jim hrozně vděčný," smekl před svým týmem po úctyhodném obratu trenér Mauricio Pochettino.