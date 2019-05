Favoritem na finále Ligy mistrů! Kolik dal fanoušek Liverpoolu za ojetinu? | iSport.cz

Komplikovaný transfer si v týdnu užili ti angličtí fanoušci, kteří chtěli vidět finále Evropské ligy. Do ázerbájdžánského Baku totiž z Londýna neexistoval žádný přímý letecký spoj. Na zlatý hřeb Ligy mistrů do Madridu se už vzduchem z Británie dostanete z různých míst.

Ovšem levná záležitost to není - může jít o částku až 800 liber (přes 23 tisíc korun). Fanoušek Liverpoolu a youtuber v jedné osobě Simon Wilson se za cestu na vyvrcholení klubové soutěže rozhodl ušetřit. A vcelku originálním způsobem.

„Zavolal jsem bráchovi Benovi, jaké nejlevnější auto můžeme sehnat.“

Výsledek jejich pátrání po levném vozidlu je poměrně překvapující. Česká Škoda Favorit GLXi. Pouhé čtyři kusy tohoto typu, který se v Mladé Boleslavi vyráběl mezi lety 1994 a 1995, mají v Británii oprávnění jezdit po silnici. Na Ostrovech vzácné auto pořídili za zanedbatelných 40 liber (přibližně 1200 korun)!

Jejich putování do finálového dějiště by mělo dohromady zabrat 22 hodin. Podle instagramového profilu Wilsona se starý favorit už zvládl dostat do Španělska. Nejspíše tak nedojde na nejhorší scénář, kterým by bylo selhání auta. „V takovém případě bychom skočili na vlak a dokončili to. Neexistuje, že bych finále neviděl,“ avizoval dopředu sedmadvacetiletý rodák z Walesu.

Finále Ligy mistrů na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal Speciální studio startuje v sobotu již ve 20:00, mezi hosty se objeví Karol Kisel a Tomáš Hübschman Aktuální zpravodajství přímo z Madridu přinese komentátor Petr Svěcený a také bývalý český reprezentant Tomáš Ujfaluši. V rámci studia se diváci dočkají také Vladimíra Šmicera nebo Patrika Bergera Jen na O2 TV Fotbal pak fanoušci mohou sledovat kompletní zahajovací ceremoniál, kde vystoupí například populární kapela Imagine Dragons

Přes všechny možné nástrahy ojetého vozu je nyní více než pravděpodobné, že do Madridu dorazí Wilson se svým sourozencem dříve než přibližně čtyři stovky fanoušků Tottenhamu, kteří k dopravě využijí služeb letecké společnosti Thomas Cook. Ta svým zákazníkům poměrně pozdě sdělila, že některé lety se v sobotu vinou velké vytíženosti nedostanou do španělského hlavního města před 16:30 (čtyři a půl hodiny před zápasem).

Přitom příznivci Spurs si charterový let kupovali s vědomím, že se jedná o ranní přesun.

Oproti běžnému provozu bude ve vzdušném prostoru Velké Británie mezi pátkem a nedělí pořádně rušno. Celkem je v těchto dnech naplánováno 800 speciálních letů.

