Bratrovražedná finále v Lize mistrů! Madridská derby i penaltová dramata | iSport.cz

Oba finalisté z jednoho státu, to už tu v novodobé historii Ligy mistrů bylo, konkrétně šestkrát. Třikrát šlo o španělskou záležitost, zbylé případy si rovným dílem rozdělily Itálie, Německo a Anglie, která si díky souboji Tottenhamu s Liverpoolem připíše v této výjimečné statistice druhou čárku.

Po dvou letech si Atlético vybojovalo právo na odvetu, ale i tentokrát se muselo ve finále sklonit před svým městským rivalem. Tentokrát dojelo na penalty – v normální hrací době ji zahodil Antoine Griezmann a v rozstřelu pak pravý bek Juanfran, který napálil míč do tyče.

2012/13 - Londýn (Wembley)

Borussia Dortmund – Bayern Mnichov 1:2

Branky: 68. Gündogan z pen. – 60. Mandžukič , 89. Robben. Rozhodčí: Nicola Rizzoli (Itálie). ŽK: 73. Grosskreutz – 29. Dante, 73. Ribéry. Diváci: 90 000.

Borussia: Weidenfeller – Piszczek, Subotič, Hummels, Schmelzer – Blaszczykowski (90. Schieber), Bender (90. Sahin), Reus, Gündogan, Grosskreutz – Lewandowski. Trenér: Jürgen Klopp.

Bayern: Neuer – Lahm, Boateng, Dante, Alaba – Robben, J. Martínez, Müller, Schweinsteiger, Ribéry (90. L. Gustavo) – Mandžukič (90. Gomez). Trenér: Jupp Heynckes.

Velká satisfakce pro Bayern, který předtím dvakrát v průběhu tří let odešel z finále Ligy mistrů jako poražený. Potřetí už by to bylo na palici. Strhující zápas s množstvím šancí na obou stranách rozhodl minutu před koncem Arjen Robben, který využil přihrávku Francka Ribéryho.