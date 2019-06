Mikloško rozebírá finále LM: výhoda Liverpoolu i možné plány s Kanem | iSport.cz

Jak tedy vidíte favorita finále?

„To je těžké říct, je to jeden zápas. Malinko výš ale vidím Liverpool, který v Premier League bojoval do poslední chvíle o titul. Je pro mě mírným favoritem. Ale klobouk dolů před Tottenhamem, který nemohl moc posilovat kádr kvůli výdajům za nový stadion, ale celou sezonu hrál velice dobře.“

Liverpool vyhrál nad Tottenhamem v této sezoně Premier League oba zápasy. Je to pro něj výhoda?

„Výhoda to může být, na druhou stranu to může vést k mírnému uspokojení. Dvakrát je porazili a můžou si říct, že je porazí i potřetí. Pro Tottenham to ale bude další motivační prvek, v tom nejdůležitějším zápase je budou chtít porazit. Z tohoto pohledu si myslím, že Tottenham nemá co ztratit, naopak Liverpool ano.“

Liverpool hrál finále Ligy mistrů před rokem, kdy prohrál s Realem Madrid. Naopak pro Tottenham je takhle velký a důležitý zápas novinkou. Jak tento fakt může finále ovlivnit?

„Určitě to může hrát roli. Liverpool si z toho vezme ponaučení. Dneska rozhodují maličkosti v tom, jak se přistoupí k zápasu od samotného příjezdu na stadion. Někdo se může rozptylovat věcmi kolem. Znám to ze své zkušenosti. Hráli jsme o postup do Premier League, první rok jsme nepostoupili a druhý rok jsme k tomu přistoupili úplně jinak a postoupili jsme.“