Vrba: V útoku jsme se nechovali zle, góly u Krmenčíka jsou otázkou času | iSport.cz

Jaké to bylo utkání?

„Myslím si, že ukázalo to, že šlo o klasický první kvalifikační zápas o Ligu mistrů. Pro nás je trochu nevýhoda, že se hrálo napřed u nás, kvůli čemuž skóre 0:0 není úplně nejpříznivější. Na druhou stranu se nám několikrát potvrdilo, že je to za takto rozdaných karet otevřené. A věřím, že se to potvrdí i v Pireu. Doufám, že uděláme vše pro to, abychom postoupili.“

Jste tedy zklamán z výsledku?

„Zklamán…Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. Hlavně v prvním poločase jsme si vytvořili tři situace, po kterých jsme mohli dát gól. Nepovedlo se a je to otevřené. Víme, jak je těžké v zápase venku hrát na nulu. Po obdržení gólu se totiž pak vše hodně otáčí.“

Sehrává v hodnocení výsledku prvního zápasu roli také bouřlivá atmosféra, která vás za týden v Řecku čeká?

„Vždy v takovém prostředí záleží, jaký výsledek zrovna je. Když domácí vedou, tak jejich fanoušci ženou mužstvo dopředu. Pokud naopak domácí prohrávají, tak tribuny dokážou pro tamní tým vytvořit peklo a tlak.“

Kterými slovy byste okomentoval ofenzivní chování vašich hráčů ve vápně soupeře?

„Nemyslím si, že bychom se chovali špatně. Například střelu Čermáka výborně chytil gólman Sá. Navíc jsme trefili tyčku. To se zkrátka ve finální fázi stává, že nemáte štěstí. Bohužel jsme byli neproduktivní a v takových zápasech nemáte tolik šancí, jako tomu je ve střetnutích s jednodušším soupeřem. Ale ze čtyř situací jsme vyřešili dvě dobře. Zahráli jsme dobře i standardní situace, ze kterých jsme nakonec naneštěstí nic nevytěžili. V určitých momentech nebylo technické provedení tak dokonalé, ovšem to se prostě stává.“

Neměli jste k dispozici klíčové hráče obranné linie. Jak jste spokojený s celkovým výkonem defenzivy?

„Olympiakos neměl žádnou přímou střelu na branku. V tomto ohledu pracovala obrana dobře. Některé jiné pokusy jsme zablokovali. Když někdo nevystřelí ani jednou na bránu, tak je to dobrá práce celého mužstva.“

Jak moc je pro Plzeň důležitý, ještě několik týdnů přítomný, Patrik Hrošovský?

„Kdyby pro nás nebyl důležitý, tak by ho nechtělo zahraniční mužstvo za nadstandardní podmínky.“

Útočník Michael Krmenčík nedal gól ani ve třetím soutěžním zápase nové sezony. Myslíte si, že už to může být problém pro jeho sebevědomí?

„Vzhledem ke zranění, které měl (přetržené kolenní vazy pozn. red.), jsem s jeho přístupem spokojen. Je jen otázkou času, kdy se jeho snaha projeví gólově.“

Proč jste dvacet minut před koncem utkání střídal stopera Jakuba Brabce?

„Měl zdravotní problémy.“

A jak vážné, bude moct v odvetě hrát?

„Střídání nebylo zapříčiněno žádným svalovým zraněním, ani problémem s kotníkem či kolenem. Bude k dispozici v brzké době.“