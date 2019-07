Čermák litoval neproměněné šance: Měl jsem to střílet po zemi | iSport.cz

Sedí bezgólový výsledek utkání?

„Je škoda, že jsme v první půli nevstřelili branku. Sám jsem měl velkou šanci. Pak jsme dali tyčku po rohovém kopu. Zase škoda, že se balon neodrazil o půl metru jinam. Mohli jsme dorážet. Důležité je, že jsme branku neinkasovali, nicméně panuje lehké zklamání, že jsme gól nevstřelili.“

Vyčítáte si, že jste gólmana Olympiakosu nepropálil?

„Pokud bych vystřelil víc po zemi, měl by to gólman těžší. Trochu jsem to zvednul, což jsem úplně nechtěl. Pak na mě křičel Krmi (Krmenčík)… Kdyby mi to sjelo víc na placírku, byl by sám na zadní tyči a jen by to doklepával. Jenže já ho vůbec neviděl. V první chvíli jsem si myslel, že jde o ofsajd, malinko jsem zastavil a zakončoval přes nohu do kříže na zadní tyč. Už jsem se nestihl podívat, jestli není někdo ve výhodnější pozici.“

Nadějných akcí jste měli poměrně hodně, jenže jste selhali ve finálním řešení. Musíte tento aspekt hry do odvety zlepšit?

„Určitě ano. Trochu nám chyběla kvalita. V Řecku nás čeká ještě těžší zápas, v bouřlivější atmosféře. Z druhé strany můžeme mít víc prostoru v ofenzivě.“

Bylo na výkonu Olympiakosu znát, že hrají první soutěžní zápas v sezoně?

„Těžko říct. Viděli jsme jejich poslední zápas v přípravě, kdy Nottingham úplně převálcovali. Jak fyzicky, tak fotbalově. I u nás si příležitosti vypracovali, předvedli vážně velkou sílu. Především v individuálních dovednostech. Mají velkou kvalitu v ofenzivě. Všichni hráči jsou velmi rychlí a silní na míči. Pokud jsme jim dali trochu prostoru, hned to smrdělo. Pouštět je do situací jeden na jednoho patnáct dvacet metrů od branky, je velice těžké. Musíme hrát kompaktně, hodně u sebe a zdvojovat je.“

Po jednom z vašich rohových kopů se po zblokované střele Adama Hlouška soupeř hnal do brejku v pěti proti jednomu hráči. Hodně vám zatrnulo?

„První moment byl naprosto kritický. Naštěstí to někoho trefilo do paty, poodráželo se to a to šílené přečíslení jsme stihli zastavit. Přesně v tomhle jsou nesmírně nebezpeční. Jakmile získají míč, mají rychlé hráče, kteří hned mažou dopředu. Je to pro nás poučení.“

