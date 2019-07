Plzeň selhala při gólech z rohu. Tohle není možné, štvalo Pernicu | iSport.cz

Co se stalo v druhém poločase, že jste čtyřikrát inkasovali?

„Dá se říct, že celý zápas jsme byli pod velkým tlakem, ale jestliže tři branky dostaneme ze standardní situace, vlastně z rohu, tak to je hodně špatný. Soupeř byl prostě lepší a zaslouženě vyhrál.“

Inkasované branky z rohů přičítáte špatné obranné činnosti, nebo vysoké kvalitě provedení ze strany Olympiakosu?

„Bylo to oboje. Moc dobře jsme věděli, že standardky dohrávají úplně do konce. Důkazem toho byl poslední gól, kdy to Aleš (Hruška) vyrazil a frajer to dorážel do prázdné branky. Za góly si šli hladově. Musíme se na to podívat, každopádně při každém rohu má každý z nás konkrétního soupeře. Jenže tam vždycky někdo vyplaval. Taky není možné, aby zahrávali tolik rohových kopů. Vlastně ze všeho byli nebezpeční. Vezměte si druhou minutu, kdy hned nastřelili tyč. To je prostě zarážející.“

U první branky to vypadalo, že jste právě vy nepokryl hlavičkujícího Guilhermeho.

„U rohu jsem volný hráč, hlídám prostor. Ale je fakt, že k tomu hráči jsem nedostal úplně natěsno. Obecně jsme to neměli dobře pokrytý. Z toho pramenily branky.“

Jak na vás dolehla ďábelská atmosféra na tribunách?

„Musím říct, že to byla nejlepší atmosféra, kterou jsem v životě zažil. Fanoušci byli skvělí, jedineční. Byl to vážně něco. Domácí prostředí hrálo velkou roli, hlavně ze začátku, těch deset minut jsme seděli na kolotoči.“

Budete se v myšlenkách vracet k prvnímu zápasu, kdy jste si pár šancí vytvořili, jenže jste z nich neskórovali?

„Ne, to nemá cenu. Nezvládli jsme odvetu, Olympiakos byl ve všech parametrech lepší. Postoupil naprosto zaslouženě. Vypadli jsme z Ligy mistrů a nezbývá nám nic jiného než se soustředit na Evropskou ligu.“

Plzeň počtvrté v řadě neprolezla kvalifikačním sítem Ligy mistrů. Zcela upřímně, chybí vám kvalita se přes těžká předkola dostat do základní skupiny?

„Asi nám něco chybí, protože jsme vypadli. Každopádně si nemyslím, že bychom na to vyloženě neměli. Viktorka to dříve zvládla, byť šla do kvalifikace jako mistr a je nutné si přiznat, že měla o dost lehčí soupeře. Jerevan, nebo estonské Kajlu byli úplně jiná třída než Olympiakos.“