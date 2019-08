Trpišovský před Kluží: Šancí na LM je za život málo. Jak má hrát Slavia? | iSport.cz

Video k článku Trpišovský burcuje slávisty: Odveta LM? Nesmíme kalkulovat a hrát dopředu VŠECHNA VIDEA ZDE

Byl by pro vás případný postup největším úspěchem kariéry?

„Pro mě osobně byl velký úspěch už jen to, že jsem se dostal do velkého fotbalu. Kdyby mi to někdo řekl před šesti lety, tak bych nevěřil, že jednou budu hrát o Ligu mistrů. Je to nejvíc, co se dá ve fotbale dosáhnout, těch šancí je za život málo. Jsme od toho jeden zápas. Byl by to obrovský úspěch, určitě jeden z největších vrcholů, co jsem sportovně zažil.“

Zápas Slavia - Kluž

Kluž přijíždí s jednogólovým mankem, co od ní v odvetě očekáváte?

„Lze očekávat to, jak hráli na Celtiku. První zápas taky skončil postupovým výsledkem pro soupeře, oni teď budou chtít hrát jako tam. Na rumunské mužstvo jsou velmi dobří v presingu. Napadají ve čtyřech pěti hráčích, snaží se soupeři vnutit svůj styl. Zítra bude rozhodující, kdo ho soupeři dokáže vnutit lépe. Určitě se budou spoléhat na standardky, mají je výborné. V lize z nich o víkendu dali čtyři góly, i když měli obměněnou sestavu. Prosadili se z nich i na Celtiku, jsou v tom velice silní.“

Jak vnímáte tlak před zápasem v porovnání s jarní jízdou Evropskou ligou? Je důležitost postupu ještě vyšší?

„Tyhle zápasy jsou podobně důležité jako Sevilla, Chelsea, nebo i Petrohrad a Genk. Teď samozřejmě jde o skupinu Ligy mistrů. Na druhou stranu na jaře jsme byli daleko v pavouku Evropské ligy, taky nevíte, kdy se to zase povede. Myslím, že tahle situace je s jarní částí EL srovnatelná.“

Šlo by pro Slavii o přelomový postup? Přeci jen před dvanácti lety musela hrát na Strahově, teď je to jiné.

„My to chceme pro sebe a pro Slavii, moc to s ničím nesrovnáváme. Je to boj o Ligu mistrů, jsme od ní jeden zápas. Cítím z kluků, jak moc tam všichni chtějí. Víme, že je to obrovská příležitost. Musíme si to vydobýt na hřišti a uděláme pro to maximum.“

SESTŘIH LM: Kluž - Slavia 0:1. Rozhodl Masopustův volej, Kolář chytil penaltu

Chystáte nějaké změny v sestavě oproti zápasu v Kluži? A jak jsou na tom zdravotně Vladimír Coufal s Davidem Hovorkou?

„Coufal i Hovorka trénovali, oba jsou připravení. Jsme v podstatě komplet zdraví. Možné změny si nechám pro sebe. Soustředíme se spíš na to, abychom dokázali navázat na výkon z první půle a poučili se z toho, co ve druhé půli Kluži pomohlo a nám ublížilo."

Jak jste v taktice pracoval s náskokem z prvního duelu? Nesvádí to třeba k tomu, abyste víc bránili?

„My musíme hrát pořád stejně. Tak jak jsme zvyklí, být věrní svému stylu. První zápas musíme vypustit z hlavy a hrát tak, abychom vyhráli, což doma chceme vždycky. Když vyhrajeme, budeme úspěšní, Teď je to tady – devadesát minut doma – musíme to zvládnout. S náskokem se moc kalkulovat nedá. Věřím, že doma si dovolíme ještě víc než v Kluži, musíme to být my. Hrát ofenzivně jako v důležitých zápasech v minulosti. To je naše tvář a to musíme zopakovat.“

Jste připravení, že Kluž bude bojovat jako o život?

„Určitě. Kluž na Celtiku ukázala, jak je nebezpečná. My nic nepodceníme. Z Kluže cítím dobrou soudržnost, mentalitu, vnitřní sílu. Už dokázali dát čtyři góly na Celtiku, to ukázalo, jak moc jsou mentálně silní. Abychom zápas zvládli, nás bude stát nesmírné úsilí, ale víme to a jsme připravení."

A procentuálně vyjádřené postupové šance?

„Pořád padesát na padesát. Kluž je nebezpečná, má skvělého trenéra. Chápu, že chce roli favorita hodit na nás. Ale už průběh prvního zápasu ukázal, jak jsou týmy vyrovnané. Zápas o postup je teď, šance jsou pořád stejné.“

Trpišovský burcuje slávisty: Odveta LM? Nesmíme kalkulovat a hrát dopředu