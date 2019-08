Natěšený Bořil: Je to největší zápas podzimu. Ligu mistrů všichni chceme | iSport.cz

Jak vám přišel k duhu odpočinek v zápase s Bohemians před tolik očekávanou bitvou s Kluží?

„Jelikož máme široký kádr, trenér s tím může hýbat. Je skvělé, že si všichni můžeme zahrát a zároveň si odpočinout. Vnímáme, že teď přichází největší zápas podzimu. Motivace je velká. Myslím, že jsme dobře připravení na to, abychom postoupili.“

Zápas Slavia - Kluž

na O2 TV Sport Odvetu play off Ligy mistrů Slavia – Kluž sledujte ve středu na O2 TV Sport od 20:30. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu trenéra Františka Cipra a bývalého hráče Slavie Davida Kalivodu. Zápas budou komentovat Milan Štěrba a Jan Homolka.



Byl by pro vás případný postup největší úspěch kariéry?

„Určitě bych měl strašně velkou radost, byl bych moc šťastný. Je to další meta, které bych chtěl dosáhnout. Stejně jako všichni ostatní. Kdyby se nám to podařilo, hráli bychom po dvanácti letech Ligu mistrů, to všichni chceme. Jsme na to hrozně natěšení.“

Cítíte, že pro Slavii by to mohl přelomový zápas, protože Ligu mistrů v Edenu ještě nehrála? Na slávistickém stadionu ji hrála jen Plzeň, Slavia se před dvanácti lety představila na Strahově.

„Nevím, jestli by to bylo přelomové. Každopádně chceme postoupit do Ligy mistrů. Nekoukáme na to, co bylo. Jestli chceme hrát Ligu mistrů, musíme tenhle zápas zvládnout. Uděláme pro to všechno. Jsme určitě dobře připravení a záleží jen na nás, jak se budeme na hřišti prezentovat. Víme, že doma jsme silní, chceme to zúročit. Fanoušci nás poženou dopředu. Chceme za každou cenu postoupit.“

Na co budete chtít navázat z prvního utkání v Kluži?

„Návod je určitě první poločas, kdy jsme dobře kombinovali a byli jsme docela nebezpeční. Jediné, co potřebujeme zlepšit, je produktivita, abychom dali víc gólů. Dívali jsme se hlavně na druhý poločas, kdy jsme neměli takový pohyb, už nebyla taková nabídka a ztráceli jsme hodně balonů. To musíme zlepšit a na to jsme se i zaměřili. Ve druhém poločase jsme už trochu odpadli, vedli jsme 1:0, nechtěli jsme nic pokazit. Musíme kombinovat jako v prvním poločase v Kluži.“

