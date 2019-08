Slavia - Kluž (Liga mistrů) | Den D pro "sešívané". Pomůžou jim fanoušci? Hrají o balík, rýsuje se sestava | iSport.cz

Očekávaná bitva je tu. Již dnes čeká fotbalisty Slavie zápas pravdy, utkání, k němuž směřovali v úvodu nové sezony snad úplně všechno. Od 21:00 nastoupí v Sinobo Stadium proti Kluži v odvetě play off Ligy mistrů. První utkání na půdě rumunského soupeře „sešívaní“ zvládli a zvítězili díky trefě Lukáše Masopusta 1:0. V domácím prostředí mají slávisté jasný cíl, vybojovat znovu po 12 letech účast v základní skupině milionářské soutěže. Jaké otazníky visí před zápasem ve vzduchu a co může případný postup Slavie přinést?

Jak se to projeví na základní sestavě? Zřejmě bude velmi podobná jako před týdnem v Rumunsku. Jasnou jedničkou v bráně je Ondřej Kolář, a pokud se nestane nic neočekávaného, téměř jistou pozici má i obranná čtveřice ve složení Coufal – Kúdela – Hovorka – Bořil. Ve středu zálohy takřka jistě nebudou chybět Tomáš Souček a Nicolae Stanciu, vedle nich by se mohl objevit Alex Král místo Ibrahima Traorého, kterému duel v Kluži příliš nevyšel.

Na co si Slavia musí dát pozor? Kouč Trpišovský vyzdvihl presing soupeře a upozornil i na nebezpečné standardní situace. „Mají je výborné. V lize z nich o víkendu dali čtyři góly, i když měli obměněnou sestavu. Prosadili se z nich i na Celtiku, jsou v tom velice silní,“ podotkl. Pokud je Kúdela a spol. zvládnou ubránit, bude to základ úspěchu.

Rumunský soupeř musí dotahovat manko, rozhodně ale nepřijel do Prahy předem poražený. Sebevědomí může čerpat z třetího předkola, kdy v odvetě nečekaně vyhrál na hřišti Celtiku Glasgow 4:3 a zajistil si postup. „Chceme skóre zase otočit a postoupit. Budeme bojovat do poslední sekundy,“ uvedl na předzápasové tiskové konferenci kapitán Kluže Camora. Trenér Petrescu bude postrádat minimálně tři hráče, ke Culiovi a Viníciusovi, kteří scházeli už před týdnem, přibyl ještě francouzský stoper Mike Cestor.

Lákavé prémie

Jen za kvalifikování se mezi 32 vyvolených by do kasy Slavie přibylo 15,25 milionu eur (393,7 milionu korun). Ta ale není konečná. Další peníze by klub od UEFA dostal z fixní částky související s výkony v základní skupině. To znamená 2,7 milionu eur za výhru v základní skupině, případně 900 tisíc eur za remízu.

Další finance můžou do Edenu přitéct z „koeficientového žebříčku". Ten byl vytvořen na základě výkonů v evropských pohárech v posledních deseti letech. Tým s nejnižším hodnocením mezi účastníky základních skupin dostane jednu akcii (1,108 milionu eur), zatímco tým s nejvyšším hodnocením 32 akcií (35,46 milionu eur). Kromě toho obdrží Slavia částku z televizních práv.

Celkově bude UEFA během Ligy mistrů 2019/2020 rozdělovat kolem 3,25 miliardy eur (84 miliard korun).