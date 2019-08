Slavia v Lize mistrů. 10 nejdražších hráčů Barcelony, Interu a Dortmundu | iSport.cz

Nejdražší hvězdy soupeřů Slavie v Lize mistrů • FOTO: koláž iSport.cz Z pohledu fotbalových trhů bude Slavia v Lize mistrů za chudé příbuzné. V kádrech jejích soupeřů ve skupině F je hned 19 hráčů, kteří jsou jako jednotlivci dražší než celý kádr z Edenu. Nejcennější slávista je podle serveru transfermarkt.com Tomáš Souček s cenovkou 7 milionů eur, projděte si deset největších hvězd, se kterými budou čeští mistři od půlky září do 10. prosince soupeřit.

10. Milan Škriniar, Inter Milán – 60 milionů eur (1,55 miliardy korun) Stoper Interu Milan Škriniar • Foto Reuters Když jej jako 17letého stavěl Adrian Gula v Žilině, fanoušci si klepali na čelo. Jenže z na první pohled nemotorného fotbalisty se vyklubal jeden z největších defenzivních talentů současnosti. Opora nejen slovenské reprezentace, ale taky Interu Milán. Ještě před třemi a půl lety se nezdál dobrý ani Spartě, která ho sledovala. Výraznější zájem projevila Sampdoria Janov a Škriniar začal svou kariéru v Itálii. Před dvěma lety už stál Inter 34 milionů eur a jeho cena tam stále roste.

9. Clément Lenglet, Barcelona – 60 milonů eur (1,55 miliardy korun) Clément Lenglet, stoper Barcelony • Foto FC Barcelona I on je stoper, i jemu je 24 let, jen se nenarodil v Žiaru nad Hronom ale v Beauvais v severní Francii. Kariéru začínal Clément Lenglet jako osmnáctiletý v Ligue 2 a rovnou byl u návratu Nancy mezi elitu. To už po něm koukala Sevilla, která si mladého obránce vyhlédla jako náhradu za krajana Timothéeho Kolodziejczaka. Součástí odchodu do Španělska byla i výstupní klauzule na 35 milionů eur, tu před rokem uplatnila Barcelona.

8. Romelu Lukaku, Inter Milán – 75 milionů eur (1,93 miliardy korun) Romelu Lukaku • Foto Reuters Milý obr, který je připravený pracovat pro tým. Tak vidí Romela Lukaka kouč Interu Milán Antonio Conte. I proto to tolik chtěl získat z Manchesteru. I proto přesvědčil vedení klubu, aby za něj v příštích letech zaplatilo 65 milionů eur. A to je jeho tržní hodnota ještě o 10 milionů větší. 26letý Belgičan na severu Itálie ožil. Evidentně jsou mu jedno poznámky o nadváze a za Inter střílí od prvního přípravného zápasu. Trefil se i v prvním kole Serie A, to on bude hlavní ofenzivní zbraní modročerných v Edenu.

7. Mauro Icardi, Inter Milán – 80 milionů eur (2,06 miliardy korun) Mauro Icardi • Foto Reuters Icardi strávil v Interu šest let, postupně se vypracoval v kapitána a klíčového hráče týmu. Nejvíc zářil v sezoně 2017/18, kdy nasázel devětadvacet (!) ligových branek. Jenže poslední sezona skončila v porovnání s tou předchozí neslavně. „Pouhých“ 11 branek, do toho spory s klubem, konec ve funkci kapitána. Icardiho cena v posledních měsících klesá. Dokonce vyhrožoval, že dá svůj klub k soudu kvůli šikaně a není jasné, jestli bude vůbec proti Slavii hrát.

6. Frenkie de Jong, Barcelona – 85 milionů eur (2,19 miliardy korun) Vycházející hvězda Barcelony Frenkie de Jong • Foto Reuters Před čtyřmi lety stál JEDNO euro. Přesně za tolik koupil Ajax Frenkieho de Jonga z Tilburgu. Jenže smlouva obsahovala i klauzuli o procentech z dalšího prodeje a záložník v Ajaxu prorazil. V posledních měsících o De Jonga usilovaly Bayern Mnichov a Paris St. Germain, který byl údajně ochoten zaplatit 75 milionů eur. Barcelona však nabídla ještě více a udělala z talentovaného záložníka vůbec nejdražšího nizozemského hráče v historii. A v Tilburgu si mnou ruce.

5. Marc-André ter Stegen, Barcelona – 90 milionů eur (2,32 miliardy korun) Marc-André ter Stegen • Foto Reuters Rodák z Mönchengladbachu se ve svém domovském městě vypracoval až na jedničku bundesligové Borussie, ale podával takové výkony, až bylo jasné, že dlouho nezůstane. Před pěti lety si ho vyhlédla Barcelona po odchodu Víctora Valdése. V Katalánsku začal zraněním, ale i tak se dokázal stát neotřesitelnou jedničkou. Před dvěma lety s ním na Camp No prodloužili smlouvu do roku 2022, jeho tržní cena je 90 milionů eur, ale výstupní klauzule 27letého Němce je rovnou dvojnásobná.

4. Jadon Sancho, Dortmund – 100 milionů eur (2,58 miliardy korun) Jadon Sancho, kterého Dortmund vyfoukl Citizens • Foto Reuters Patří mezi klenoty Borussie Dortmund i anglické reprezentace. Jadonu Sanchovi je pouze 19 let. Jeho cesta se mohla ubírat úplně jiným směrem, Dortmund totiž vyfoukl Jadona Sancha Manchesteru City a to přímo z jeho akademie. „Soustředíme se na anglický trh," přiznal v listopadu šéf prvního mužstva Borussie Sebastian Kehl. „Jadon je dobrým příkladem. V Anglii se dobrým mladým hráčům nedostává šancí, protože klubová struktura je úplně jiná. Toho můžeme využít, ale musíme být rychlí," prohlašoval. A povedlo se a dva roky poté, co Sancha německý klub získal za necelých 8 milionů eur, rychlonohý křídelník trhá rekordy a jeho cena je a eurech už devítimístná.

3. Ousmane Dembélé, Barcelona – 100 milionů eur (2,58 miliardy korun) Ousmane Dembélé • Foto Reuters 22letý Francouz je důkazem toho, že ne každý megapřestup se musí podařit. Křídelník, který přestoupil do Katalánska za 105 milionů eur (2,7 miliardy korun), se podle mnohých víc zajímá o videohry a další záležitosti mimo hřiště než to, co předvádí při zápasech. Byl jedním z nejhorších hráčů Barcelony při úvodní ligové porážce v Bilbau, navíc se zranil a místo na vyšetření jel za rodinou. Španělská média vypočítala, že od svého příchodu do Katalánska odehrál jen 66 ze 120 možných zápasů a strávil hned 228 dní na marodce.

2. Antoine Griezmann, Barcelona – 130 milionů eur (3,35 miliardy korun) Antoine Griezmann se přesunul do Barcelony • Foto Reuters Ač Francouz, profesionálním fotbalistou se Antoine Griezmann stal ve Španělsku. V baskickém Realu Sociedad vyhrál druhou ligu. V San Sebastianu zářil ještě čtyři sezony, než se za 30 milionů eur přesunul do Atlétika Madrid, kde se stal hvězdou. Vyhrál Evropskou ligu i superpohár. V Madridu na něj mohli být i jako na mistra světa s Francií. I proto se s ním těžko loučili. Z Griezmannova přesunu do Barcelony se stala dlouhé měsíce trvající kauza. Katalánský klub využil situace, kdy se snížila Francouzova přestupová klauzule, a získal ho za 120 milionů eur, tržní cena je ještě o 10 milionů vyšší.