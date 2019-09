Jindřich Trpišovský a jeho příběh: z hospody do Ligy mistrů. Jak se trenér Slavie vyšvihl mezi elitu? | iSport.cz

„Lososové kraťasy,“ směje se Jiří Jindra. „Ty jeho lososové kraťasy,“ vybavuje si dávné poznávací znamení Jindřicha Trpišovského muž, který mladého trenéra přivedl k trénování v Horních Měcholupech.

„Jakmile se objevil, svítily ty jeho kraťasy na celý areál. A my věděli, že nám jde vzít hráče. Měli jsme tenkrát v Měcholupech slušný divizní dorost. Trpišák ještě dělal mládež na Spartě a pak v Bohemce a jezdil opravdu po všech možných fotbalech, aby nabíral talentované kluky,“ vybavuje si funkcionář, jenž dneska dělá sportovního ředitele v divizním Újezdě kousek od Milíčovského lesa.

Jiří Jindra si někdy před osmi lety prosadil jako první bafuňář, aby Trpišovský definitivně začal pracovat jako hlavní kouč v dospělém fotbale.

Ovšem abychom se dostali k téhle kapitole, od níž se začínající trenér odrazil postupně přes Viktorii Žižkov a Slovan Liberec až do Slavie, chtělo by to začít daleko dřív.

„Neznal jsem ho ještě zblízka, ale v Horních Počernicích jsem zažil pořádný kus života, narazili jsme tam na sebe,“ uvádí nás do děje jedna z důležitých osob z okolí Jindřicha Trpišovského. Ivan Horník, šíbr všech šíbrů.

Kulisy: Xaverov. Mužské áčko ve druhé lize, Trpišovský u týmu jako asistent, zároveň trenér dorostu.

Ve svých trenérských začátcích nemohl za boha z peněz z fotbalu vyžít, přirozeně ani z těch počernických, a tak pomáhal ještě s restaurací jako provozní, co hlídal kasu. Takže ráno odemknul hospodu, pak frnk na trénink s áčkem, zpátky do práce, odpoledne vést dorostence, zase do práce spočítat peníze a konečně zamknout lokál. A hurá do hajan, načež po pár hodinách spaní ta samá písnička dokola.

Jeden úspěch si tam ale vydupal, svůj dorostenecký výběr vytáhnul z divize do ligy.

Jenomže všechno se na Xaverově řítilo kvůli finančním nesnázím do háje, tehdejší prezident Vojtěch Tomi dokonce přesunul po sezoně 2005/06 práva na seniorská mužstva pod Bohemians 1905. To už Trpišovský v Horních Počernicích dávno nebyl.

„Jen vím, že se Jindra na klubu nějak nepohodl s vedením a přecházel k dorostu do Kolína. Povedlo se tam přenést i nějaké sponzorské peníze,“ snaží si vzpomenout Ivan Horník.

Takže teď jsme na Labi ve středních Čechách, a Trpišovskému u týmu pomáhá jako technický pracovník i jeho táta Jindřich starší.

Víc než dva roky měl na starosti ročníky „88“, „89“ a taky pár „devadesátek“. Za lídra byl považován třeba obránce Adam Čapek, teď už třicátník, který