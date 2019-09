Inter Milán - Slavia: Jirásek v Interu poznal Mourinha i Balotelliho: Byl takové velké dítě | iSport.cz

Liga mistrů na O2 TV Sport Studio k utkání Inter Milán - Slavia začne již v 18:00. Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Vladimíra Šmicra a Štěpána Vachouška. Přímo na stadionu San Siro v Miláně bude moderátor Michal Hrdlička rozebírat aktuální dění s Miroslav Beránkem nebo Jaromírem Zmrhalem. Jako speciální host dorazí také moderátor a velký fanoušek pražské Slavie Leoš Mareš. Přímo z hrací plochy se pak přihlásí reportér David Sobišek. Komentovat utkání budou Milan Štěrba a Jan Homolka.



Viděl, jak hrál svérázný talent Mario Balotelli po nocích na ubytovně americký fotbal. Poznal, že navenek nepřístupný trenérský velikán José Mourinho je vlastně normální chlap. Záložník Milan Jirásek na oba vzpomíná ze svého tříletého dobrodružství v Interu Milán. Nejen o nich vypráví.

Vybavíte si ještě, jak složité pro vás v šestnácti letech bylo rozhodování, jestli jít do Interu Milán?

„Samozřejmě, bylo to složité, do té doby jsem bydlel jen u rodičů, chodil jsem do školy, doma jsem měl spoustu kamarádů. To všechno jsem musel opustit a vrhnout se do něčeho nového. Na druhou stranu to byla zajímavá životní zkušenost. Člověk se osamostatní, vše si vyzkouší na vlastní kůži. Když jsem tam přijel poprvé, koukal jsem na všechno s otevřenou pusou. Navíc jsem pořádně neuměl anglicky, neměl jsem se jak dorozumět. Ale musel jsem se o sebe postarat.“

Jak svůj krok hodnotíte dnes s odstupem několika let?

„Myslím, že po fotbalové i lidské stránce mi to víc dalo, než vzalo. Posunulo mě to úplně někam jinam. Když nad tím zpětně přemýšlím, nenacházím žádné negativum, že by mi to v něčem ublížilo. Mám jen hezké vzpomínky.“

Inter byl v té době na vrcholu, vyhrál Ligu mistrů. Bylo to všude kolem cítit?

„Určitě. Bylo tam davové šílenství. Všechno fungovalo, v áčku se sešli výborní fotbalisté. V tu chvíli byl Inter oproti zbytku Itálie jinde. I nároky na nás podle toho vypadaly, v jakékoliv soutěži se chtěl jen úspěch.“

Nakoukl jste i do áčka, někdy jste s ním trénoval. Jaké to pro vás bylo?

„V těchto velkoklubech to funguje trochu jinak než v Česku, je to tam propojenější, mladí kluci chodí pravidelně trénovat s áčkem. Pro mladého kluka je to samozřejmě super, když se v tréninku nebo dokonce v přáteláku může potkat s hvězdami, může zažít jejich denní cyklus. Je to zážitek. Já tam potkal Ibrahimovice, Sneijdera a další, rozhlížel jsem se kolem sebe a učil se. Skvělé je už jen to, že se s nimi můžete normálně bavit, berou vás. Hráči áčka jsou na to zvyklí, nevidí v tom problém. A trenér zná každého hráče jménem, ví, na jaké hraje pozici.“

Tehdy Inter trénoval José Mourinho, který navenek působí někdy poněkud arogantně. Jaký dojem na vás udělal?

„Nálepku, kterou má, mu už asi nikdo neodpáře. Tu si udělal sám svým vystupováním. Ale v soukromí je to úplně jiný člověk. Když jsem ho viděl na tréninku, byl zcela obyčejný, přišel v teplákovce a ke klukům se choval normálně. Měl s nimi dobré vztahy, což mohlo být způsobeno i tím, že se Interu dařilo. Neměl manýry, které dělal při zápasech. Myslím ale, že to byl trochu od něj i záměr, aby pozornost poutal na sebe.“

V mládežnických týmech jste poznal i Maria Balotelliho. To je taky svéráz, že?

„Byl to normální kluk, který byl trochu nezkrotný, měl nějaké své povahové rysy, rád se bavil a to mu zůstalo asi do dneška. Je to takové velké dítě. Dělal kraviny. Třeba večer hrál na ubytovně na chodbě americký fotbal, o půlnoci si tam házel s míčem (smích). Ale nikdy s ním nebyl problém.“

Co podle vás Inter nejvíc charakterizuje?

„V tu dobu, když jsem tam byl, to nebyl ryze italský klub. De facto pro ně bylo charakteristické, že měli plno cizinců, hlavně z Jižní Ameriky. V tomhle byl trochu jiný než ostatní kluby, protože v Itálii nebylo moc zvykem, aby hrálo v jednom klubu tolik cizinců. Některé týmy byly složené jen z Italů, v tomhle byl Inter trochu jiný.“

A mentalitou?

„Nejen pro Inter, ale pro celou italskou špičku jako Juventus, AS Řím nebo AC Milán platí, že jsou nastavené úplně jinak. Nepočítá se s ničím jiným než s úspěchem. A fanoušci? To je prostě fanatismus.“