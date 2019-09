iSport podcast: Slavia může v LM bojovat o postup. Kde je její strop? | iSport.cz

Slavia se jde měřit s těmi nejlepšími. Už v úterý vstoupí do skupiny smrti Ligy mistrů zápasem na San Siru proti Interu a do prestižních konfrontací jí nechybí obrovské odhodlání a ambice. Okolo sešívaného klubu dlouhodobě panuje obrovský optimismus a očekávání jsou vysoká. Jaké jsou ale realistické cíle, které Slavia může mít a kde je strop současného týmu Jindřicha Trpišovského i celého klubu? Může ze Slavie vyrůst celek formátu Ajaxu, Šachtaru nebo Basileje? Nejen to zazní v novém iSport podcastu!