Inter - Slavia, Liga mistrů | Inter má ze Slavie respekt. Jsou to přirození vítězové, řekl trenér Conte | iSport.cz

Den, na který slávisté čekali od 12. prosince 2007, kdy „sešívaní“ podlehli v posledním zápase základní skupiny Ligy mistrů Seville 0:3, je tady. Již dnes od 18:55 změří síly s prvním z trojice gigantů, které jim přisoudil los do základní skupiny největší evropské klubové soutěže – Interem Milán.

Liga mistrů na O2 TV Sport Studio k utkání Inter Milán - Slavia začne již v 18:00. Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Vladimíra Šmicra a Štěpána Vachouška. Přímo na stadionu San Siro v Miláně bude moderátor Michal Hrdlička rozebírat aktuální dění s Miroslav Beránkem nebo Jaromírem Zmrhalem. Jako speciální host dorazí také moderátor a velký fanoušek pražské Slavie Leoš Mareš. Přímo z hrací plochy se pak přihlásí reportér David Sobišek. Komentovat utkání budou Milan Štěrba a Jan Homolka.



Všechny přenosy je stále možné díky letní nabídce sledovat zdarma. Více zde>>>

Slavia na domácí scéně vybojovala double a v Evropské lize dokráčela až do čtvrtfinále, kde ji těsně vyřadila londýnská Chelsea. To si uvědomují i v Interu Milán. A ačkoliv jsou „Nerazzurri“ favoritem, zůstávají obezřetní. „Čeká nás soupeř, který má za sebou velmi úspěšnou sezonu. Slavia vyhrála ligu před Viktorií Plzeň, která působila v Lize mistrů. Je to fyzicky velmi silný soupeř, který má vítěznou mentalitu,“ uvědomuje si před zápasem trenér italského celku Antonio Conte, který vyzdvihl na tiskové konferenci i umění Slavie dobře se takticky připravit.

Conte směrem ke Slavii nešetřil superlativy. „Jsou to přirození vítězové a v každém zápase to ukazují. Podle mého může být Slavia překvapením skupiny. Její hráči mají rychlost, obránci jsou velmi zdatní. Dostávají málo gólů a docela dost jich dávají. Musíme být velmi pozorní. Už jen z toho důvodu, že máme celkově velmi těžkou skupinu. Tuhle výhru si budeme muset opravdu vypotit. Půjdeme do toho s naší strategií, odvahou a se sedmdesáti tisíci lidmi v zádech,“ dodal kouč Interu.

Slavia narazí po zápase v Lize mistrů na Spartu. Inter čeká také derby, s AC Milán. „Na to teď vůbec nemyslíme. Musíme se plně soustředit na Slavii. V Lize mistrů čelíte nejsilnějším mužstvům v Evropě, takže musíme být obezřetní. Slavia nám bude chtít cestu za výhrou co nejvíc zkomplikovat,“ uvedla jedna z letních posil Interu, záložník Stefano Sensi, který skóroval ve dvou ze tří ligových kol.

„Zápas to určitě nebude lehký, ale musím říct, že dnes už žádné zápasy snadné nejsou. Pro výhru je třeba vždycky tvrdě pracovat. Musíme se dívat na Slavii jako na celek, než koukat na její jednotlivce. Je silná v týmovém pojetí a myslím, že bychom měli být velmi pozorní a koncentrovaní na hru. Slavia nebude jednoduchým soupeřem a máme z ní velký respekt,“ přiznal bývalý hráč Interu Milán Javier Zanetti, který aktuálně v klubu působí jako viceprezident.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Buquet – Debart, Pacelli (vš. FRA) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán (82 955 míst)

Odebírejte iSport PODCAST:

SPOTIFY * PLAYER FM * RSS * iTunes