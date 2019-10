Slavia - Dortmund: Hrozí kometa Sancho, jaké jsou slabiny? | iSport.cz

Ve skupině Ligy mistrů má Inter Milán či Barcelonu, trenér Slavie Jindřich Trpišovský však za nejtěžšího soupeře považuje Borussii Dortmund, s níž se pražský klub utká ve středu v 18:55 ( Slavia - Dortmund ONLINE zde » ). Německý vicemistr disponuje zničující ofenzivní silou, doplácí však na výpadky v obraně a občas slabší koncentraci hráčů. "V kabině mi někdo říkal, že hrajou podobným stylem jako my, akorát asi v pětkrát větší kvalitě," charakterizoval sílu současného Dortmundu Trpišovský. Jednoduše řečeno: fyzicky náročný fotbal, vysoký presink, bleskový přechod do útoku. Když Borussia rozjede svůj ofenzivní uragán, prakticky se nedá zastavit. V čem je její síla a kde jsou naopak slabiny?

Kapitánovi tečou nervy

Marco Reus se obořil na reportéra, který se ho ptal na nedostatek mentální síly Borussie Dortmund • Foto Repro YouTube.com

Liga mistrů je pro Dortmund samozřejmě hodně důležitá, fanoušci však preferují úspěch v domácí soutěži. Zvlášť po kolapsu z minulé sezony. Borussia ji měla rozjetou na devátý titul ve své historii, na jaře však začala ztrácet se slabými soupeři a nakonec ji předskočil Bayern Mnichov.

Ambici vystřídat bavorského hegemona posledních let na německém trůnu má Borussia i v tomto ročníku a i vzhledem k příchodu drahých posil jí v prognózách hodně expertů věřilo. Po šesti odehraných kolech je však Dortmund až na osmém místě, byť na první Bayern ztrácí jen tři body. Zatím měl ale o něco lehčí los, čehož nedokázal využít.

S tím souvisí jedna ze slabin, kterou týmu kouče Luciena Favrea přisuzují německá média: absence vítězné mentality. Dortmund často ztrácí zápasy, ve kterých vede, případně jej provází výpadky koncentrace proti papírově slabším týmům.

Dokazují to ostatně i poslední dva duely v Bundeslize. Německý vicemistr vedl nad Frankfurtem i Brémami 2:1, v obou případech si však nechal dát ve druhém poločase vyrovnávací gól. Jak by řekl bývalý trenér Sparty Andrea Stramaccioni: "We didn't kill the game."

Stále častější řeči o slabší psychické odolnosti Dortmundu už rozčilují i samotné hráče. "S tou vaší mentalitou už mi lezete na nervy," obořil se na televizního reportéra stanice Sky Germany, který se po remíze s Frankfurtem zeptal, zda je Borussia mentálně připravena vyhrát ligu, kapitán Marco Reus. "Myslíte to vážně? Že 2:2 to bylo kvůli naší mentalitě? Jasně, že jsme hráli hloupě, ale nechoďte na mě s tou vaší mentalitou," rozčílil se Reus v projevu doplněném o několik vulgarismů.

"Náš největší problém je, že nedokážeme zápas dotáhnout do konce, ale to nemá nic společného s mentalitou," pokračoval Reus. "Gól na 2:2, který jsme dostali, se prostě nemůže stát. Kdybychom dali na 3:1, tak je hotovo, ale stejně tak jsme to mohli dohrát na dva jedna."

Je pravda, že vyrovnávací gól v utkání s Frankfurtem byl hodně zbytečný. Hráči Dortmundu nechali v 88. minutě ve vápně dva úplně volné protihráče, po jejichž spolupráci si míč do vlastní branky uklidil Thomas Delaney.

