Slavia - Dortmund | Kouč Borussie: Slavia? Atletická a běhavá. Úrovní se vyrovnává Západu | iSport.cz

Co od Slavie očekáváte?

„Očekáváme velmi těžké utkání. Viděli jsme, jak Slavia hrála na Interu. Bylo zasloužené, že uhráli bod. Měli víc šancí než Inter, hodně napadali. Je to atletický a běhavý tým. Hodně běhají, a hlavně běhají na správná místa.“

Po losu vládl jasný názor, že Slavia je největší outsider skupiny. Nepřekvapuje vás, že už čtyřiadvacetkrát za sebou neprohrála?

„Ne. Tým jsem viděl v předkole proti Kluži. Bylo vidět, jak dobře Slavia hraje. Osobně si myslím, že úroveň klubů v těchto zemích se vyrovnává se Západem. Vždyť Kluž v EL porazila Lazio.“

Utkání Slavia - Dortmund na O2 TV Sport Předzápasový program začne již v 18.00 hodin, Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Luboše Kozla a Tomáše Ujfalušiho. Přímo na stadionu v Edenu bude moderátor Libor Bouček rozebírat aktuální dění s Vladimírem Šmicrem. Přímo z hrací plochy se pak přihlásí reportér David Sobišek, utkání komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Tomáš Radotínský. Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Více ZDE>>>

Máte atleticky skvěle připravený tým, třeba Jadon Sancho má nejvíc sprintů ve vysoké rychlosti v celé německé lize. Ale Slavie je na tom fyzicky taky dobře.

„Sancho má nejvíc intenzivních sprintů? To jsem ani nevěděl. Je pravda, že sprintuje často, je to jeho důležitá přednost. Ve středu musejí všichni hodně běhat, abychom proti Slavii podali dobrý výkon. To je naprosto zásadní.“

Hodně hráčů ze švýcarské ligy se prosazuje v bundeslize. Co musí změnit česká liga, aby se jí to taky dařilo?

„Vy jste za poslední roky udělali velký pokrok. Čeští hráči do Německa přijdou, brzy jich tam bude taky víc.“

Zaznamenal jste spekulace v německém tisku, že by vás mohl nahradit trenér Brém (Florian Kohfeldt)?

(usměje se) „Já trénuju už třicet let. Tyhle spekulace znám.“