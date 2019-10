Slavii chyběl zabiják. Dortmund v úzkých, Tecl i Masopust odmítli šance | iSport.cz

"Hodně si to vyčítám. Dostal jsem krásný balon, šel sám na bránu. Stačilo to trefit k tyčce, kam jsem to chtěl kopnout, bohužel jsem to netrefil. Kdybych dal na 1:1, měli by s námi daleko větší problémy," hlesl zklamaně Stanislav Tecl pár minut po utkání v rozhovoru pro stanici O2 Sport. "Na šance to bylo vyrovnané. Jenže oni dali ze tří šancí dva góly a my žádný, v tom byl největší rozdíl," dodal zklamaně 29letý útočník.

Tecl dostal důvěru na hrotu od prvních minut, po těžkém zranění se teprve dostává do ideální herní pohody. V 53. minutě ho krásně vyslal za obranu Petr Ševčík, slávistický útočník ale poslal míč jen do boční sítě. Zklamaný hráč jen poklekl na kolena, dobře věděl, že vyrovnáním mohl otočit průběh celého utkání.

Možná ještě větší možnost neproměnil za stavu 0:0 Lukáš Masopust. V sólovém nájezdu ale trefil jen nohy připraveného gólmana Burkiho. "Celý tým hrál výborně, běhali, měli šance. Ale právě v tom měli problém, že nemají gólového zabijáka," poznamenal ve studiu O2 Sport někdejší obránce české reprezentace Tomáš Ujfaluši.

Dortmundu se málokdy stane, že se nechá tolik zatlačit. Slavia zejména ve druhém poločase svého soka přišpendlila k vápnu a neustále hrozila. Domácí v utkání naběhali téměř 128 kilometrů oproti 119, které zvládli borci ve žlutočerném. Měli vyšší držení míče (51:49), více střel na bránu (7:5) i víc přihrávek (503:487).

Slavia na evropském poli znovu naplno ukázala své největší zbraně. Ani proti slovutnému soupeři nezalezla, naopak svým atletickým pojetím nutila soka k chybám a vytvářela si šance. Jenže Dortmund ukázal kvalitu, když mladík Achraf Hakimi parádně vyřešil dva brejky a zajistil pro svůj tým tříbodový zisk.

"Jakmile jsme se zatáhli, dostali nás pod tlak, strkali si to a hráli výborně, v české lize se s tím nesetkáváme. Brejky měli smrtící, potrestali nás a zaslouženě vyhráli. My jsme šance měli také, ale nedali jsme. S Ligou mistrů se seznamujeme, nabíráme zkušenosti," hodnotil stoper Ondřej Kúdela, který odehrál s Davidem Hovorkou opět velmi dobré utkání.