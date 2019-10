Slavia - Barcelona: Tesař, co to dotáhl až do LM. Škoda, že to byla jen Barcelona, vzpomíná Pavlík | iSport.cz

Roman Pavlík se do svých 30 let živil tesařinou. Nakonec to dotáhl až do Ligy mistrů, a dokonce zápasu s úřadujícím šampionem - Barcelonou. V pražském Edenu čelil při penaltě hvězdnému Messimu... • Sport/ Barbora Reichová

Tuzemské gólmany, kteří by mohli říct „chytal jsem proti Messimu“, byste spočítali na prstech jedné ruky. Jedním z mála vyvolených je i Roman Pavlík (43), aktuálně trenér brankářů v Příbrami. K souboji se slavnou Barcelonou došel pohádkovým stylem. O tom, jak se chlap, který „čapal“ na Střížkově spíš pro zábavu a živil se tesařinou, dostal do Ligy mistrů, vypráví v rozhovoru pro iSport.cz.

Před osmi lety si proti slavnému klubu zachytal v Edenu v dresu Plzně. Teď čeká stejná sváteční událost i na Slavii. „Člověk je sleduje každý týden v televizi a najednou stojí vedle nich,“ vzpomíná Pavlík.

Takové souvětí z tehdejší plzeňské Viktorie mohl použít leckdo. Ostatně šlo o tým evropských bažantů, kteří teprve startovali slavnou éru západočeského klubu.

Roman Pavlík si datum 1. listopadu 2011 moc dobře pamatuje. Splnil si sen, když v brance stál proti jednomu z nejlepších klubů světa.

Barcelona sice nepatří mezi jeho nejoblíbenější týmy, ovšem kdo by si nechtěl vyzkoušet, jaké je to čelit úřadujícímu šampionovi Ligy mistrů? Zvlášť, když Pavlík ještě pět let předtím pracoval na stavbě a o zápase s katalánským celkem si mohl nechat jen zdát.

Co vám prvního naskočí na mysl, když se vrátíme na začátek listopadu 2011?

„Že proti nám stál tehdy nejlepší tým na světě, který pochopitelně obnášel top hráče. I teď v Příbrami slýchávám, že jsem dostal od Messiho v uvozovkách jenom tři góly (úsměv). Že bych se k tomu ale já sám nějak často vracel, to ne.“

Aspoň z nostalgie jste si ale zápas párkrát pustil, ne?

„Abych řekl pravdu, tak jsem ho neviděl ani jednou.“

Opravdu?

„Vůbec. Ani mě to nějak nenapadlo.“

Pro vás osobně to byla premiéra a zároveň i derniéra v Lize mistrů. Jediný start v milionářské soutěži si nešlo vybrat proti lepšímu týmu, že?

„Beru to z té druhé strany. Každý říká: ‚Ty vole, ty sis zachytal v Lize mistrů proti Barceloně.' Já na to odpovídám: ‚Jenom proti Barceloně.' Pak ale stejně reagují se slovy: ,Kdo tohle může říct'.“

Nikterak vás tehdy nešetřil Lionel Messi. Co vám proletělo hlavou, když jste proti němu stál tváří v tvář při penaltě?

„Tehdy se dost řešilo, že Messi může dát dvoustý gól kariéry v dresu Barcelony…“

…Tak jste si říkal, že byste mu to mohl překazit?

„Přesně tak. A i jsem byl rozhodnutý, že mu to překazím (úsměv). Říkal jsem si, že zůstanu stát a počkám. Chtěl jsem jít na postřeh. Nakonec jsem ani nebyl schopný zareagovat.“

Roman Pavlík se do svých 30 let živil tesařinou. Nakonec to dotáhl až do Ligy mistrů, a dokonce zápasu s úřadujícím šampionem - Barcelonou. V pražském Edenu čelil při penaltě hvězdnému Messimu... • Foto Sport/ Barbora Reichová

Messi pak dal ještě dva góly (utkání skončilo 0:4, pozn. red.). Geniálnímu Argentinci teď bude čelit Ondřej Kolář, brankář Slavie. Co říkáte na jeho výkony?

„Líbí se mi hodně. Ondřej Kolář čte výborně hru, pochytá spoustu šancí. Někdo to možná ani neocení, ale on je opravdu jakýmsi liberem, které svojí předvídavostí hatí potenciální nebezpečné protiútoky soupeře. Dříve jsem slyšel, že to není brankář pro Slavii. Když ho ale vidím, jak pracuje… Disponuje fantastickou hrou nohama. Opravdu výborný brankář.“

Vidíte ho v budoucnu v jedné z nejlepších evropských lig?

„Když bude podávat nadále takové výkony, tak si myslím, že se někam dostane. Předpoklady na to má určitě dobré. I vzhledem ke stále nízkému věku (25 let, pozn. red.).“

A co celkově Slavia a její současná fazona, baví vás koukat na hru týmu Jindřicha Trpišovského?

„Působí na mě neuvěřitelným způsobem. Opravdu se mi líbí styl, jakým se prezentují. Trochu si vzpomenu na začátek naší plzeňské éry. Slavia sází na běhavý a odvážný fotbal.“

Utkání Slavia - Barcelona na O2 TV Sport Speciální předzápasový program startuje ve 20:05 (studio k dřívějším zápasům začíná už v 18:30), moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Martina Vaniaka nebo Jaroslava Hřebíka. Přímo na stadionu v Edenu pak Michal Hrdlička bude rozebírat aktuální dění třeba s Pavlem Kukou, dorazí i basketbaloví reprezentanti Vojtěch Hruban a Jaromír Bohačík. Z hrací plochy se bude hlásit reportér David Sobišek, utkání komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Jan Homolka. Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Více ZDE>>>

Zmínil jste začátek plzeňské éry. Když jste na západ Čech v létě 2010 přicházel, dalo se tušit, jaká obří perspektiva v týmu dřímá?

„Tehdy jsem to nepostřehl. Ale věděl jsem, že tam trenér Vrba má hráče, kteří prošli Spartou. Čili Pavla Horvátha, Daniela Koláře a tak dále. Začalo se dařit, udělalo se 11 vítězství v řadě. Tak nějak se to víceméně z ničeho neuvěřitelně nastartovalo. Já ani na začátku nečekal, že budu chytat.“

A nakonec jste stál v bráně a valil oči, jak to před vámi jde…

„Zkrátka jsem chytal a chytal. Šlo to a my to dotáhli až k titulu. Je to zpětně neuvěřitelné, ale tehdy jsem nad tím pořádně nepřemýšlel. A teď přemýšlím nad tím, že období profesionální kariéry bylo krátké…“

Je pravda, že v lize jste se objevil až ve 30 letech. Mrzí vás to zpětně?

„Ano, dá se to tak říct. Když vidím mladé kluky, kteří mají možnost hrát první ligu… ale musím to zkrátka brát tak, jak to bylo. Můžu být rád, že jsem tu možnost vůbec měl.“

Je podle vás momentálně Viktoria o kousíček za Slavií nejen postavením v tabulce?

„Musím bohužel říct, že ano. I když nejsem v Plzni, tak jí stále fandím. Strávil jsem tam pár krásných let a budu jí fandit asi navěky. Není to možná teď úplně ono, ale myslím, že si to časem sedne a pojedou dál. Trenér je stejný jako na začátku té éry, a ten jen tak neodstoupí od svého stylu. Dokud tam Pavel Vrba bude, tak pojedou na obdobné notě.“

Jak jste se našel v roli trenéra brankářů, kterou už dva roky plníte v Příbrami?

„Baví mě to. Člověk je v pohybu. A při zápasech přichází adrenalin. Ze střídačky je to úplně jiný pohled a jsem mnohem víc nervózní, než když jsem stál v bráně.“

Jak se u vás taková nervozita projevuje?

„Mám chvilky, kdy mě opravdu štve, že nemůžu ovlivnit výkon na hřišti (úsměv). To mi pak hlavní trenér musí říct, ať držím pusu. Vezmu si to k srdci, ale za chvíli zase vylítnu. A to už nekřičím jen na brankáře, ale i na hráče. Sám si pak pro sebe říkám: ‚Buď zticha.'“ (smích)

Když o vás bude zájem, chcete se takhle živit dalších mnoho let?

„Určitě. Pokud to zdraví dovolí a budu žádaný, tak bych to rád dělal dál. Dá se u toho vydržet dlouho. Na začátku nás v Plzni trénoval Josef Čaloun, kterému už tehdy bylo dost přes šedesát.“

Takže máte co dělat i za 20 let, ne?

(smích) „Záleží, co na to záda. Abych už v tu chvíli nejezdil na vozíčku. O všem rozhodne čas.“

Vy jste si ale na rozdíl naprosté většiny hráčů vyzkoušel i zaměstnání mimo fotbal. Práce tesaře, kterou jste ještě ve 30 letech dělal, asi musela být dobrou lekcí pro život, že?

„Ano, ano. Říkám to dlouhodobě. Vstával jsem brzo do práce, pak jsem šel na trénink a do toho ještě tou dobou stavěl barák. Někteří současní hráči by si to měli vyzkoušet. Možná by si třeba všeho víc vážili a uvědomili si, že jejich koníček je zároveň prací.“