Slavia - Barcelona: Messi, kde jsi?! Fanoušci ostrouhali, hráči zmizeli bez podpisů | iSport.cz

V úterý krátce před sedmou večerní to kolem pražského hotelu Four Seasons vřelo. Luxusní podnik hostí po osmi letech vzácnou návštěvu, fotbalisty Barcelony. Zhruba sto padesát fanoušků čekajících kolem hotelu mělo smůlu. Autobus polepený do klubových barev vysadil svůj náklad tak, aby mohli hráči zmizet nejkratší cestou do hotelového lobby. Příznivci jednoho z nejslavnějších klubů světa tentokrát od svých oblíbenců nezískali jediný podpis.