Slavii sráží (ne)produktivita. Souvisí zahozené šance s náročným stylem? | iSport.cz

Srdeční frekvence pomalu trojnásobně vychýlená od normálu, maximální zahlcení... A teď dej gól! Slavia nejspíš právě na to v Lize mistrů bolestivě dojíždí. Mohla získat tři body na Interu Milán a obrat i Borussii Dortmund a Barcelonu. Jenže tým maratonců a sprinterů je zoufale neproduktivní. „Nepřesné zakončení s únavou může souviset,“ přiznává trenér „sešívaných“ Jindřich Trpišovský. Ale co s tím, když široko daleko asi neběhá dostupná kopie Mohameda Salaha... V placené části článku svůj pohled na věc mimo jiné nabízí zkušený kouč Roman Pivarník.

Po prohře s Borussií Dortmund přišla poprvé řeč na slávistickou neproduktivitu v souvislosti s její mimořádně náročnou hrou. Jak skloubit množství sprintů a šílených kilometrů s klidem v koncovce. „Ve finální fázi to může mít vliv na přesnost zakončení,“ pronesl tehdy kouč Roman Pivarník při hodnocení výkonu „sešívaných“.

Mluvil ze své zkušenosti. „Dostávali jsme se taky na hranici 120 kilometrů za zápas, moc se létalo,“ vzpomínal si například na své angažmá v Bohemians.

Co na to slávistický trenér Jindřich Trpišovský?

„Svým způsobem to tak je. Když je hráč v únavě, je třeba po padesátimetrovém běhu, není v komfortní situaci a musí pak řešit šanci, pochopitelně je to jiné, než kdyby byl v klidu. Souvislost to má, ale my proti takovým soupeřům jako je Barcelona musíme pracovat, musíme ty kilometry podstoupit, a pokud chceme hrát ve velkém počtu hráčů vepředu i vzadu, pak nám to lehce naskáče,“ kýve souhlasně na Pivarníkovu poznámku Trpišovský s tím, že ale příliš nehodlá slevovat ze svých představ.

V Melwoodu, v tréninkovém centru Liverpoolu, se takové problematice přímo věnují. Žádná střelba ze stoje, z klidu, ale hráči musí podstoupit