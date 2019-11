Slavia - Inter Milán: Konečně vyhrát! Sešívaní řešili zranění, co na soupeře chystají? | iSport.cz

V polovině září absolutní evropská elita teprve poznávala, co Slavia umí. A málokdo čekal, že Souček a spol. budou na San Siru ještě pár minut před koncem sahat po vítězství. Vždyť po losu, který českého mistra poslal na tři absolutně top evropské adresy, zaznívaly i otázky, jestli nebude místo bodů sbírat spíš debakly.

Odpověď teď už známe – žádné příděly Slavia ve špičkové konfrontaci nedostává. Dvě remízy venku, dvě porážky na svém stadionu. A naopak převládá názor, že vzhledem k předvedené hře na tom v aktuální tabulce mohla být ještě mnohem lépe. „Hlavně doma jsme prohráli dva zápasy, které jsme prohrát vůbec nemuseli,“ připomíná trenér Trpišovský bitvy s Dortmundem (0:2) a Barcelonou (1:2).

Zápas Slavia - Inter v O2 TV Sport Středeční studio začne již v 18:30 na O2 TV Fotbal k zápasům hraných od 18:55, moderátor Petr Svěcený přivítá Martina Jiránka a Daniela Pudila. Od 20:00 startuje na O2 TV Sport speciální program. V Edenu bude moderátor Libor Bouček rozebírat aktuální dění například i s úspěšnou tenistkou Petrou Kvitovou. Přímo z hrací plochy se pak přihlásí reportér David Sobišek. Utkání pak komentují Tomáš Radotínský a Jan Homolka.



Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Divák si díky multidimenzi může vybrat, jaký duel chce živě sledovat.

A moc si přeje, aby se to proti Interu změnilo. Slavia stále má relativně ve svých rukou i možný senzační postup do osmifinále. Potřebuje vyhrát oba zbývající zápasy a věřit, že jí pomůže Barcelona v dnešním utkání s Borussií. Schůdnější cesta vede ke třetímu místu, které zajišťuje účast v jarní fázi Evropské ligy. Kdyby Slavia porazila Inter, stačilo by, aby italský celek v posledním zápase nezdolal Barcelonu…

Ale takhle v Edenu přemýšlet nechtějí. „Nezajímá mě, co bude potom. Zabývám se jen tím, abychom vyhráli,“ říká Trpišovský. „Dobře víme, o co hrajeme,“ přidává krajní bek Jan Bořil. Ten v základní sestavě takřka na sto procent chybět nebude, nad jinými jmény ovšem visí otazník.

Z předzápasového tréninku kvůli zdravotním problémům odstoupil brankář Ondřej Kolář, úplně fit v posledních dnech nebyli ani Masopust, Souček nebo Ševčík, o víkendu v Olomouci chyběl taky Stanciu.

Poslední tři jmenovaní by však nakonec měli být k dispozici, u Masopusta je situace padesát na padesát. „Uvidíme, bude záležet na pocitu po rozcvičce,“ podotýká Trpišovský. Gólman Kolář je pro hru jeho mužstva stěžejní, proto věří, že i on se dá dohromady. „Kdyby se to nevyřešilo, trenéři celou sezonu připravují i jiné brankáře,“ vysvětluje. Šanci by dost možná dostal osmnáctiletý Jakub Markovič, který už za sebou má i ligový debut v utkání proti Bohemians.

A v jakém rozestavení by Slavia na Inter mohla vyrukovat? Nabízí se, že trenér opět zvolí variantu bez klasického hrotového útočníka, v níž by se nejvýš pohybovali Peter Olayinka s Lukášem Masopustem (pokud bude zdravý). Ve středu pole by pak mohl vzájemně spolupracovat kvartet Souček, Ševčík, Traoré a Stanciu. K pomyslnému „diamantu“ už červenobílí sáhli právě při utkání v Miláně nebo střetech s Barcelonou. Na pozice do zálohy se v takovém případě dají využít i Josef Hušbauer, Jaroslav Zelený nebo Laco Takács.

„Je to poslední domácí zápas ve skupině, ještě jsme v Edenu nezískali ani bod. Chceme prostě vyhrát,“ burcuje Trpišovský. Podaří se jeho týmu slibné výkony večer konečně přetavit v maximální bodový zisk? Pro vytoužené jarní evropské pokračování je to zásadní.

Předpokládaná sestava Slavie: Kolář – Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil – Souček – Traoré, Stanciu, Ševčík – Masopust, Olayinka