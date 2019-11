Slavia - Inter. Velký problém?! Kolář odstoupil z tréninku | iSport.cz

To by bylo nadělení... Jedna z důležitých postav Slavie odstoupila z předzápasového tréninku. Brankář Ondřej Kolář vychytal Barcelonu na Camp Nou, hromadí jeden skvělý výkon za druhým, jeho start v klíčovém boji o evropské jaro s Interem Milán je však ohrožený. „Je to pravda, nedokončil trénink kvůli drobnějšímu zranění. Snad bude v pořádku,“ modlí se kouč Jindřich Trpišovský.