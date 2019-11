Slavia - Inter: Zabývám se jen vítězstvím, řekl Trpišovský. Od Conteho se inspiroval | iSport.cz

Před více než dvěma měsíci si ukázali, že se se slavným Interem dá hrát. Slávisté na San Siru při vstupu do Ligy mistrů remizovali 1:1, o tři body je připravil až vyrovnávací gól z druhé minuty nastavení. Pražané pak obstáli i v dalších bitvách proti gigantům a ve středu chtějí konečně brát všechny body. „Jediné, co mě zajímá, je, abychom vyhráli,“ hlásí kouč Jindřich Trpišovský. A dělá mu radost, že klíčový hráč Tomáš Souček by zápas po prodělané nemoci měl stihnout.

Bude Souček připravený?

„Tomáš dneska i včera trénoval. Měl ještě pozůstatky vyššího CRP, ale věříme, že bude připravený. I když do zápasu ještě zbývá 24 hodin, u podobných viróz se to může zhoršit.“

A co Petr Ševčík s Lukášem Masopustem, kteří si odnesli šrámy ze zápasu v Olomouci?

„Myslím, že Ševčík bude taky v pořádku, podezření na vážnější zranění se nepotvrdilo. U Masopusta uvidíme, je to zhruba padesát na padesát. Absolvoval tréninky s omezením, noha je hodně bolestivá. Bude to o jeho pocitu zítra po rozcvičení, uvidíme.“

Připouštíte si, že můžete v případě úspěchu dosáhnout něčeho opravdu velkého? Boj o třetí místo v nabité skupině, šance na postup do osmifinále...

„Já vůbec. Jediné, co mě zajímá, je, abychom vyhráli. Je to poslední domácí zápas ve skupině, ještě jsme tu nezískali ani bod. Nezajímá mě, jak bude hrát Barcelona proti Dortmundu, ani to, co bude potom. Chceme prostě vyhrát. Zabývám se jen tím. Myslím, že kluci to mají stejně, chceme uspět za každou cenu, což by byla ta největší odměna.“

Trápí vás nízká produktivita útočníků? A existuje varianta, že by na hrotu opět nastoupil Lukáš Masopust?

„Varianta to určitě je. A jestli mě to trápí… Myslím, že sezonu máme hodně úspěšnou a tom to hlavně je. Ve fotbale vždycky něco máte, když budou útočníci dávat góly, třeba zas nebude fungovat obrana. A i když nedávají góly, odvádí hodně práce, která není tolik vidět. Jako třeba Mick van Buren v Olomouci, který nám ve druhé půli hodně pomohl. Věříme, že kluci si schovávají góly na klíčové momenty.“

Očekáváte, že se nějak změní taktika Interu proti prvnímu zápasu?

„Všechno je možný. Celou sezonu hrají ve stejném rozestavení, ve stejném stylu. Akorát někdy se mění postavení hráčů ve středu. Viděl jsem všechny jejich zápasy v Lize mistrů, i poslední ligový v Turíně. Ale u italských týmů nikdy nevíte. S Libercem jsme hráli v Evropské lize proti Fiorentině, která místo 3-5-2, které hrála celou sezonu, najednou vytáhla 4-4-2. Víme, že italské týmy dokážou rozestavení měnit.“

Co podle vás může Interu přinést kouč Antonio Conte?

„Ukazuje to už teď. Patří mezi 5 nejlepších manažerů na světe. Hodně jsem ho sledoval už v Chelsea, inspiroval jsem se od něj. Všichni vidí, že Inter se posunul, je kompaktnější. Když jsme s nimi hráli poprvé, byl tam dva měsíce, teď je tam už pět. Někdo mi dneska říkal, že Inter má nejlepší vstup do ligy snad od roku 1950. Progres je veliký. Hru mají hlavně směrem do defenzivy propracovanější, jsou i agresivnější v presingu. Conte je trenér, který vyhrál anglický i italský titul, trénoval reprezentaci. To hovoří samo za sebe. Jde si za svým, nekouká nalevo napravo, je odvážný. Pro Inter skvělá volba.“

Vyšlo najevo, že svým hráčům radí i v sexu, jak to máte vy?

(rozesměje se) „Já se do sexuálního života hráčů nepletu. Kluci vědí, jak na to, mají rodiny, zkušení jsou dost.“

Inter dokázal rychle skórovat v Dortmundu i na Barceloně, je třeba dát si na vstup do zápasu obzvlášť pozor?

„Vnímáme to. Ale všechno jsou to skvělé týmy, skvělí hráči. Messi nám tady taky dal rychlý gól, Dortmund měl hned tutovku. Jsou nebezpeční celých 90 minut, musíte být koncentrovaní pořád. Gól můžete dostat z jakékoliv situace. Nikdy ho nechceme dostat na začátku, budeme se o to snažit i zítra.“

Odpovídají dosavadní výsledky ve skupině vašim výkonům?

„Za nás si troufnu říct, že máme za naše výkony bodů málo. Při vší úctě a skromnosti. Hlavně doma jsme prohráli dva zápasy, které jsme prohrát nemuseli. Na Interu jsme dostali gól v nastavení. Odehráli jsme čtyři velice dobré zápasy a nemáme vítězství. A když chcete z takové skupiny postoupit, musíte prostě vyhrávat. Zítra pro to uděláme všechno, ale minimálně jednou jsme už vyhrát měli.“