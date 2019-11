Slavia - Inter: Některé chyby byly hodně velké. V LM jsme ani jednou nepropadli, řekl Hušbauer | iSport.cz

Stejně jako na San Siru dostal proti Interu šanci v základní sestavě. Na domácí prohru 1:3 ovšem záložník Slavie Josef Hušbauer nebude mít úplně ideální vzpomínky. „Jsem rád za příležitost, ale mrzí mě, že jsme to nezvládli líp. Hezké, že jsem hrál od začátku, ale porážka to trochu kazí,“ podotkl mezi novináři. A litoval neproměněných příležitostí Pražanů.

Jaký z vašeho pohledu byl průběh zápasu?

„V první půli jsme hodně drželi balon, obehrávali si to. Z první příležitosti jsme pak bohužel dostali gól. Přesto jsme pořád hráli na míči, a pak vyrovnali. Je škoda, že jsme ještě nepřidali nějaký gól na 2:1. Ve druhé půli už to bylo víc otevřené nahoru dolů. Mohli jsme dát gól, Maso (Lukáš Masopust) měl příležitost… Ale na druhou stranu i oni měli hodně šancí. Hlavně jejich útočníci zahráli fantasticky.“

Co tedy rozhodlo o výhře Interu?

„Asi produktivita. A v obraně jsme víc dělali chyby. Některé byly hodně velké, hlavně u druhého gólu. Nedá se ni dělat, to se se stane. Je to fotbal. Ale škoda. Kdyby Maso dal gól, mohli jsme vést my…

Jak jste prožíval zrušený gól Interu a nařízenou penaltu?

„Hodně nám to pomohlo. Jinak už by to bylo těžké otáčet. Takhle jsme dali na 1:1 a věřili, že ještě můžeme dát další gól. Pro nás to po psychické stránce bylo povzbuzení, pro ně šok. Ale ve druhé půli pak hráli určitě líp než v první.“

Tušil jste hned, že by se po zákroku na Petera Olayinku mohla kopat penalta?

„Viděl jsem už ze hřiště, že to bylo sporný. Ale rozhodčí se furt k ničemu neměl, tak jsem si říkal, že už to bude 0:2. Na poslední chvíli se šel podívat a pak jsem věřil, že bude penalta.“

V závěru ještě nakonec hrozil debakl, čím to?

„Věděli jsme, že potřebujeme vyhrát. Ani remíza by nic moc neřešila. Už jsme to pak hodně otevřeli a stala se chyba. Za stavu 1:2 měl ještě i Suk (Tomáš Souček) dobrou šanci, škoda. A jejich útočníci hráli velmi dobře. Je to prostě Liga mistrů.“

Hodně vám zatápěl hlavně Lukaku, který byl v podstatě u všeho nebezpečného.

„On je obrovský. Je to zkrátka fotbalista, proto stojí, kolik stojí. Kvalitní hráč.“

Co si můžete z účinkování v Lize mistrů odnést?

„Byla to těžká skupina, což jsme věděli. Ani jednou jsme nepropadli, všechno byly vyrovnané zápasy. Určitě jsme mohli mít víc bodů. Je škoda, že jich máme takhle málo. Ale je to ponaučení, byla to naše první sezona v Lize mistrů. A na ty zápasy člověk nikdy nezapomene, byly to velké zážitky. Věřím, že za rok přijdou další.“

Nebude se vám trochu stýskat po nabitém programu? Na jaře už vás čeká jen česká liga.

„Bude to nezvyk. Tenhle půlrok byl hodně náročný. Ale každý hráč je rád, když má hodně zápasů. V zimě budeme mít dlouhou přípravu, uvidíme.“

SESTŘIH LM: Slavia - Inter 1:3. Pražany podržel ve hře VAR, hosté trestali v závěru