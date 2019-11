Slavia - Inter: Conte chválil hvězdu: Diamant Lukaku! Na Slavii trpěly i ostatní týmy | iSport.cz

Slávistům měl co vracet. Vždyť v úvodním utkání Champions League jeho tým horko těžko zachraňoval remízu. Hlavně šlo ale o to, kdo udrží naději na osmifinále Ligy mistrů, nebo alespoň „přestup“ do Evropské ligy. Proto bylo po všech stránkách znát, jak se Conte a jeho mužstvo na odvetu v Edenu koncentrovali. „Věděli jsme, že musíme vyhrát. Rozkaz zněl: Buďte v zápase. A všichni ho také tak prožívali,“ lebedil si Conte. „Bylo nám jasné, co máme dělat. I když byly situace, kdy zápas vypadal z více důvodů jako začarovaný,“ řekl.

Co měl na mysli? Dvě břevna, ale hlavně moment z prvního poločasu, kdy vzal Interu videorozhodčí druhý gól, a naopak na druhé straně přisoudil slávistům penaltu za faul na Petera Olayinku. Kapitán Tomáš Souček prokázal pevné nervy a proměnil. V té chvíli mohlo sebevědomí Interu přece jen utržit ránu. „Znervóznilo nás to, vyvolalo to v nás napětí,“ přiznal ostatně italský elegán. „Ale snažili jsme se s tím vyrovnat, jak nejlépe to šlo. Věděli jsme, že se zápas otočí v náš prospěch. A dopadlo to dobře.“

Zlom v utkání nenastal, Milán eliminoval až na výjimky hru i nájezdy červenobílých a prošlapával si cestu k triumfu. „Zůstali jsme pozitivně naladěni, snažili jsme se zvýšit intenzitu a tempo a druhý poločas ukázal, že jdeme za vítězstvím. Hráčům patří velký dík a kompliment. Pracovali do poslední chvíle, i to je velké zadostiučinění. V téhle vůli vyhrát a jít za tím spočívá síla Interu. Ukazujeme, že máme hlad,“ tvrdil.

Jestli někdo skutečně vypadal, že se středeční večer hodlá mermomocí naládovat, byli to útočníci Romelu Lukaku a Lautaro Martínez. První si připsal gól a dvě asistence, druhý svými trefami skóre otevřel i uzavřel. „Romelu začal prokazovat svou sílu a naplňovat potenciál. Je to opravdový diamant,“ pronesl Conte na adresu letní posily z Manchesteru United. „Musíme ho ještě opracovat,“ naznačil současně, že se belgický hromotluk ještě nepřiblížil svému limitu.

To samé prý platí i o jeho argentinském parťákovi. „Myslím, že můžeme vidět rozdíl ve srovnání se začátkem sezony. Jsou daleko silnější, chápou lépe, jak se chovat v daných situacích. A věřím, že se ještě zlepší,“ přidal „výhružku“ soupeřům malý velký muž na italské lavičce.

