Slavia - Inter | Kolář se zastal Frydrycha: Jako nedat tutovku. Můj odchod? Není důvod | iSport.cz

Do utkání šel i přes bolest. Po porážce 1:3 od Interu Milán, která znamená konec Slavie v Lize mistrů i v pohárově Evropě v této sezoně, měl brankář červenobílých Ondřej Kolář šrámy hlavně na duši. Zastal se chybujícího stopera Michala Frydrycha, ocenil výkon soupeře. „Troufnu si tvrdit, že Inter byl ze tří soupeřů v naší skupině ve vzájemných zápasech nejlepší,“ podotkl Kolář, který neřeší potenciální přestup do zahraničí. „Není důvod odcházet,“ prohlásila slávistická jednička mezi tyčemi.

Ukázali vám Romelu Lukaku a Lautaro Martínez, jak se chovat v zakončení?

„Každá jejich střela končí na břevně nebo v síti. To je základní rozdíl proti nám. Měli jsme příležitosti, ale nevyužili je. Útočníci Interu byli produktivní. Myslím, že jsme nehráli špatně. První poločas byl v našem podání výborný. Ale dělali jsme individuální chyby. A tým jako Inter je prostě trestá. Je jasné, že jsme všichni zklamání. Já šel do utkání i přes bolest, protože jsem chtěl za každou cenu chytat.“

Co jste si na předzápasovém tréninku udělal a jak jste se v utkání cítil?

„Natáhl jsem si boční svaly pod žebry. Ještě v úterý pozdě večer jsem podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí, která drobné zranění odhalila. Ale chtěl jsem chytat. Neomezovalo mě to. Ráno před utkáním jsem zkoušel výkopy, hru nohama a další brankářské věci. Cítil jsem to jen při vyhazování míčů. Vzal jsem si prášky, dostal jsem injekci a šel jsem do utkání trošku přes bolest. Nicméně byl jsem zaplavený adrenalinem z utkání a bolest nevnímal.“

Proč jste se dopustili tolika chyb?

„Udělali jsme jich opravdu hodně. V domácí lize se nestane, že by nás protivník tak trestal. Zápas proti Interu jsme nezvládli týmově. Troufnu si tvrdit, že Inter byl ze tří soupeřů v naší skupině ve vzájemných zápasech nejlepší. Vyhrál zaslouženě.“

Viděl jste na Michalu Frydrychovi, že není ve své kůži?

„Občas to padne na jakéhokoliv hráče tak, že má sebevědomí na dně. Ale my jsme mu nepomohli. Jo, udělal chybu, ale ten zápas jsme nezvládli jako tým. Nechci to házet na jednoho hráče. Je stejná chyba to, co udělal Michal Frydrych, jako když kdokoliv z kluků nedá tutovku. Jde o týmový sport. Teď se mu to nepodařilo, ale jiné zápasy hrál výborně. A je pro něj smutné, že to přišlo v tom rozhodujícím utkání.“

Jak celkově hodnotíte podzim v Evropě?

„Postoupili jsme do Ligy mistrů a v ní jsme odehráli vyrovnanou partii se všemi. Všichni nás odepisovali, ale nebyli jsme jako páté kolo u vozu. Ukázali jsme, že se i s velkými protivníky můžeme měřit. Rozdíl byl v tom, že jsme neproměňovali šance. Věřím, že pokud se sem dostaneme znovu, výsledky přijdou.“

Budete u toho i vy, nebo přestoupíte do zahraničí?

„Já to neřeším. To je věc manažerů a klubu. Já bych chtěl v příští sezoně zůstat. Myslím, že máme neuvěřitelný tým s výbornou partou a skvělým realizačním týmem. Není důvod odcházet. Podmínky jsou neuvěřitelné. Hrajeme vyrovnaný fotbal se všemi. I s velkokluby, jako jsou Dortmund, Inter či Barcelona. Pokud tým zůstane pohromadě, můžeme udělat ještě větší úspěch.“

Jaké bude hrát na jaře jen jednu soutěž?

„Smutné. Máme kádr na více soutěží. Vypadli jsme smolně, ale zaslouženě z domácího poháru. Vypadneme i z pohárové Evropy. Kádr se asi bude zužovat. Je to pro nás smutné.“

