Dortmund - Slavia v TV ŽIVĚ. Přímý přenos na O2 TV Sport a Fotbal | iSport.cz

Zklamaný útočník Slavie Stanislav Tecl poté, co proti Dortmundu neproměnil obrovskou šanci • Michal Beránek Sport

Fotbalisté Slavie odletěli do Dortmundu k poslednímu utkání Ligy mistrů • Twitter/SK Slavia Praha

O šanci na postup přišli už v duelu s Interem, o to víc se ale fotbalisté Slavie budou chtít s Ligou mistrů na půdě Dortmundu rozloučit ve velkém stylu, nejlépe první výhrou. Závěrečný duel Slavie v základní skupině Ligy mistrů můžete sledovat v úterý od 21 hodin v přímém přenosu na O2 TV Sport a Fotbal. Online přenos vám nabídneme na iSport.cz, kde můžete sledovat také odpolední boj mladíků Slavie s Dortmundem v UEFA Youth League.

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Signal Iduna Park, Dortmund

Úterní program začne na O2 TV Fotbal již v 18.30, kdy se studio bude věnovat zápasům hraným od 18:55. Moderátor Libor Bouček přivítá jako hosty Martina Vaniaka, legendárního brankáře, jenž si zachytal za Slavii v Lize mistrů, a také Tomáše Ujfalušiho, bývalého reprezentačního obránce, který dokázal s Atlétikem Madrid vyhrát Evropskou ligu i Superpohár UEFA.

Od 20:00 startuje na O2 TV Sport speciální program před duelem Borussia Dortmund – Slavia Praha. Vedle studia Libora Boučka bude druhé stanoviště přímo na proslulém Vestfálském stadionu v Dortmundu.

SESTŘIH LM: Slavia - Inter 1:3. Pražany podržel ve hře VAR, hosté trestali v závěru

Zde bude moderátor Michal Hrdlička rozebírat aktuální dění s celou řadou zajímavých hostů. Dorazit by měl například známý režisér a producent David Ondříček nebo Kryštof Mucha, herec a ředitel karlovarského filmového festivalu. Za pražskou Slavii se pak o své dojmy podělí Jiří Bílek, Stanislav Vlček nebo Jan Nezmar.

Přímo z hrací plochy se přihlásí reportér David Sobišek. Samotné utkání Borussia Dortmund – Slavia Praha pak komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Tomáš Radotínský. Po skončení následují tradičně sestřihy ze všech zápasů a ohlasy v hlavním studiu.

Díky multidimenzi můžete sledovat v přímém přenosu všechny zápasy Ligy mistrů, přenosy O2 TV Sport a O2 TV Fotbal je možné sledovat i díky měsíční službě O2 TV Sport Pack.

Mladíci U19 odpoledne zabojují o postup

Zatímco A-tým už šanci ztratil, fotbalisté Slavie do 19 let mají dveře do další části UEFA Youth League otevřené. Postup jim v duelu proti vrstevníkům z Dortmundu zajistí bod. Závěrečný duel skupiny, ve které drží druhou příčku, se hraje od od 16:00 v tréninkovém centru Borussie Dortmund (Adi-Preißler-Allee 9, 44309 Dortmund).

Slavia má stejný počet bodů jako Inter i Borussia, ovšem díky domácí výhře 1:0 má do závěrečného utkání s Borussií lepší výchozí postavení. Vítězství či remíza by posunula sešívanou mládež do jarní fáze soutěže, naopak Borussia musí za každou cenu vyhrát. Jisté je, že poslední skončí Barcelona, kterou právě slávisté vyřídili v minulém kole.

Tabulka:

1. Inter 5 3 0 2 13:7 9 2. Dortmund 5 3 0 2 7:8 9 3. Slavia 5 3 0 2 8:11 9 4. Barcelona 5 1 0 4 8:10 3