Dortmund - Slavia | Souček: Chceme dál budovat jméno klubu. A zároveň i body | iSport.cz

Myslíte, že to pro vás bude nejtěžší zápas ve skupině?

„Před prvním zápasem s Dortmundem jsme říkali, že to pro nás asi bude nejtěžší utkání. Ale podle vývoje si myslím, že všechny zápasy byly podobné. Tady bude asi nejlepší atmosféra, co jsme kdy všichni hráči za celou kariéru zažili. Věřím, že se na to připravíme stejně jako na domácí zápas, jen s lepším výsledkem.“

Do utkání půjdete s vědomím, že už nemůžete nikam postoupit. Můžete hrát uvolněněji?

„Hlavně nás všechny mrzí, že už nemůžeme nikam postoupit. Ale udělali jsme si v zápasech Ligy mistrů velký respekt v Evropě a chceme na to navázat. Chceme, aby nás všichni brali dál jako v předchozích pěti zápasech.“

Ono prakticky po každém zápase v Lize mistrů vás soupeři chválí. Jak se to poslouchá?

„Je to hodně pozitivní. Po losu nás všichni brali jako outsidera, ptali se, kolik dostaneme branek. Respekt jsme si vytvořili. Trenéři soupeřů nás chválí, a to nás všechny samozřejmě těší. Jen nás mrzí, že nemáme tolik bodů. Přijeli jsme sem budovat dál jméno Slavie. Zároveň bychom chtěli body.“

Zápas Dortmund – Slavia na O2 TV Sport Moderátor Libor Bouček přivítá ve studiu jako hosty legendárního brankáře Martina Vaniaka a bývalého obránce Tomáše Ujfalušiho. Přímo ze stadionu v Dortmundu vyzpovídá moderátor Michal Hrdlička režiséra Davida Ondříčka a ředitele karlovarského filmového festivalu Kryštofa Muchu i slávistické činovníky Jiřího Bílka, Stanislava Vlčka a Jana Nezmara. Přímo na hřišti bude reportér David Sobišek. Utkání komentují Milan Štěrba a Tomáš Radotínský. Po skončení následují sestřihy ze všech zápasů, které můžete sledovat živě v multidimenzi, a ohlasy v hlavním studiu. Přenosy na O2 TV Sport a O2 TV Fotbal je možné sledovat i díky měsíční službě O2 TV Sport Pack. Více ZDE>>>

Jak na vás působí zdejší prostředí? Všude je žlutá a černá, člověka to tu pohltí.

„Hrozně hezky. Dortmund, to jsou vosy. Hrozně se těším na to, až bude plný stadion, až bude skoro celý žlutý. Ale i nám přijede hodně fanoušků. Ovšem žlutá po celém stadionu bude překrásná a těším se na to, jak budou jejich fanoušci řvát celý zápas.“

A jak se těšíte na pověstnou „Žlutou zeď“? I někteří slavní hráči říkali, že se jim před ní rozklepala kolena.

„Strašně moc se těším. Už po losu jsem se nejvíc těšil sem, hlavně kvůli fanouškům. Věřím, že místo rozklepání nám přibude motivace. Můžeme mít o to větší sebevědomí, když tu bude tolik lidí. Věřím, že nám to spíš pomůže.“

Připravovali jste se speciálně na Achrafa Hakimiho, který vám dal v prvním utkání dva góly?

„Koukali jsme na něj už při první přípravě a pak nám dal dva góly. Tady je ale jedno, na koho se připravujete. Všichni hráči jsou vynikající. Reus, Sancho, Hazard, je jedno, kdo nastoupí. Na Dortmund se připravujeme jako na celek.“