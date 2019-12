Takács zaváhal, pak hrál výtečně. Ukázal Slavii, že s ním může počítat? | iSport.cz

Zůstane, nebo se vrátí do Mladé Boleslavi? Vše nasvědčuje tomu, že Slavia uplatní na defenzivního univerzála Ladislava Takácse opci a nechá si ho. Urostlý stoper se v bouřícím kotli v Dortmundu (1:2) v Lize mistrů sice chvíli rozkoukával, jednou šíleně zaváhal, ale ve druhé půli předložil na hřišti argumenty, proč by měl v kádru tuzemského vládce dál být. „Hodně nám naznačuje, že se s ním dá počítat,“ konstatoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Ligu mistrů si do úterního večera vyzkoušel jen na osm minut proti Interu Milán, kdy se Slavia marně hnala za vyrovnáním. V derniéře červenobílých v nejprestižnější evropské soutěži v Dortmundu však nastoupil stoper Ladislav Takács v základní sestavě. „Když se stadionem ozývala hymna Ligy mistrů, musel jsem se smát. Promítal jsem si momenty, kde jsem byl a kde jsem teď. Splnil se mi sen. Slyšet tu melodii a být při tom na hřišti, o tom jsme jen vtipkovali jako malí kluci,“ vyznával Takács.

Smích ho brzy přešel. Zpočátku na něm byla patrná nejistota, která vyústila v lacinou ztrátu na půlce hřiště. Kapitán Borussie Marco Reus ho v 23. minutě obral o míč a pelášil sám na Ondřeje Koláře. Slávistický brankář však skvěle zasáhl.

„Věřil jsem Ondrovi, samozřejmě jsem ale trochu nervózní byl. To musím přiznat. Seběhlo se to hrozně rychle, chtěl jsem si dát ještě jeden dotek. Kluci na mě sice křičeli, že mám záda, ale doufal jsem, že mám více času. Najednou tam ale byl Reus a šel sám na bránu. Ulevilo se mi, když to Koli chytil,“ líčil vytáhlý defenzivní univerzál.

Slavia hrála skoro až na extrémní riziko vzadu, vepředu byla velmi aktivní, ovšem na úkor jistoty vzadu. I proto si vypracovala řadu dobrých šancí, ale i proto byl na její obranu velký tlak. Navíc Takács je zvyklý jen na soupeře z české ligy, v létě si sice s Mladou Boleslaví zahrál předkola Evropské ligy proti kazašskému Ordabasy Šymkent a rumunskému FCSB, ale hvězdy vestfálského kolosu jako Reus, Jadon Sancho či Thorgan Hazard jsou v úplně jiné dimenzi.

„Po zápase stál na chodbě, ještě se to s ním všechno točilo. Byl z toho vyvalený,“ popisoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský rozpoložení třiadvacetiletého čahouna. „Kdyby nedošlo k té situaci, po níž měli domácí samostatný nájezd, hodnotil bych ho skoro bezchybně. Na hřišti se rozkoukal. Jeho výkon postupem času gradoval, ve druhém poločase hrál skvěle,“ hodnotil ho Trpišovský.

Takács je v klubu z Edenu zatím na hostování do konce podzimní části, červenobílí ale mají opci, aby ho koupili. Využijí ji? „O něčem už jsme se s trenérem bavili, ale nevím, zda to mohu nějak víc rozvádět. Nechám to na trenérech či na vedení. Oni se k tomu určitě nějak postaví,“ krčil rameny Takács. Chtěl by on sám pokračovat? „Samozřejmě,“ neváhal nad odpovědí.

Nechme tedy mluvit i velitele slávistické lavičky. „Hodně nám naznačuje, že se s ním dá počítat,“ podotkl Trpišovský. „Mluvili jsme s ním den před zápasem o jeho budoucnosti, uklidňovali jsme ho, že ta nezáleží na tomhle utkání. Na to, do čeho byl vhozený, obstál skvěle,“ přidal kouč ještě jeden dovětek.