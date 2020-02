Gattusa mrzela remíza s Barcelonou: Neublížili nám, sotva nás polechtali | iSport.cz

Zklamaný Lionel Messi poté, co Barcelona dostala gól od Neapole • Reuters

Fotbalisté Neapole se radují krátce po vstřelení branky do sítě Barcelony • Reuters

Kouče fotbalistů Neapole Gennara Gattusa úterní remíza 1:1 s Barcelonou v úvodním osmifinále Ligy mistrů mrzela. Podle něj vytěžil katalánský celek z minima maximum a domácímu týmu neublížil. Gattuso věří, že pokud jeho svěřenci využijí v odvetě šance, postoupí do čtvrtfinále.

„Jsem zklamaný, protože jsme udělali jedinou chybu a oni z ní vytěžili maximum. Měli jsme být lepší v koncovce. Utrpěli jsme ztrátu. Takticky jsme hráli téměř dokonale, ale měli jsme vytěžit lepší výsledek,“ řekl Gattuso na tiskové konferenci.

Barcelona podle očekávání častěji držela míč (64 procent času), ale na branku vystřelila pouze v 57. minutě, kdy Antoine Griezmann srovnal. Naopak domácí vyslali na branku španělského soupeře čtyři střely.

„Sotva se nás dotkli a vystřelili na branku. Mohli být na hřišti celý večer a stejně by neskórovali. Inkasovali jsme po jediné chybě. Neublížili nám, sotva nás polechtali. Barcelona se trápila, protože jsme hráli obezřetně. Jako mužstvo jsme odvedli dobrou práci,“ uvedl dvaačtyřicetiletý kouč.

Odveta je na programu 18. března. Lídrovi španělské ligy v ní budou chybět vykartovaní záložníci Arturo Vidal a Sergio Busquets. „Když hrajeme jako tým, může se nám dařit. Náš sen na Camp Nou je hrát dál od vlastní branky. Není konec. Bude to těžké, ale půjdeme do toho se snahou vybojovat postup. Pokud proměníme šance, můžeme jít dál,“ prohlásil Gattuso, dvojnásobný vítěz Ligy mistrů s AC Milán z let 2003 a 2007.