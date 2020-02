Talent Realu po výbuchu: Gól po faulu, všichni to ví. Jde se proti nám | iSport.cz

Co se to s nimi stalo?! Real Madrid ještě v 75. minutě úvodního duelu osmifinále Ligy mistrů proti Manchesteru City vedl 1:0 a držel solidní výsledek do odvety. Během chvíle se ale všechno sesypalo. Gól, penalta, další gól, navrch vyloučení kapitána Ramose. A prohra 1:2. Kde byl problém? Křídelník „bílého baletu“ Vinícius Junior ho viděl i v osobě sudího Daniele Orsata. „Gabriel Jesus před první brankou fauloval. Všichni to ví,“ posteskl si.