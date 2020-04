Messi na Slavii. Bez videa už to nejde! Coufal: Blbej nehraje | iSport.cz

Los Ligy mistrů přisoudil fotbalové Slavii v této sezoně do základní skupiny tři giganty. Jeden z nich přesto tak trochu vyčníval – Barcelona. Aby tým uspěl proti tak zvučnému soupeři, jehož kádr je nabitý hvězdami v čele s jedním z nejlepších hráčů fotbalové historie Lionelem Messim, musí se připravit všemi možnými způsoby. Jedním z klíčových je pak videopříprava. I o ní pojednává další část sedmidílného dokumentu Made in Eden od O2 TV Sport, která se točí právě kolem duelu „sešívaných“ s katalánským velkoklubem.

Mnozí si bez ní už nedovedou přípravu na zápas představit. Pomáhá odkrýt nedostatky jak vlastní, tak soupeřovy. Když proti vám nastupuje tým jako Barcelona, potřebujete znát každý detail, abyste omezili sílu protivníka.

To dobře vědí i na Slavii, která videopřípravě, o níž je řeč, věnuje mnoho času. „Bez ní už to ani není možné. Kluci jsou na ni zvyklí,“ řekl v novém dílu dokumentu Made in Eden asistent trenéra Slavie Zdeněk Houštecký. „Máme natočený každý trénink. Koukáme na ně, a když se nám něco nelíbí, nebo vidíme, že hráč měl zareagovat jinak, tak s tím pracujeme a ukazujeme jim to,“ dodal.

Nejde o nějaká krátká sezení. Video se mnohdy protáhne. „Je to ku prospěchu věci. I když je to někdy dlouhé a nebaví to nikoho. Chyby si ale musíme říct, abychom je příště neudělali znova,“ uvědomuje si slávista Vladimír Coufal. „Když je někdo blbej a dělá je pořád, tak prostě nehraje,“ doplnil.

Ve Slavii na přípravu u videa velmi dbají, nicméně oproti evropským gigantům, Barcelony nevyjímaje, jde stále o jiný level. „Top celky jsou ještě úplně jinde. Proti takovým týmům jde soupeř sám na bránu a jejich analytici, které mají na lavičce a tribuně, informace vyhodnocují a předávají je okamžitě trenérům,“ řekl k rychlému přesunu informací o dění na hrací ploše k trenérům na lavičku Houštecký.