Slavia a naběhané kilometry? Trenéři jsou cvoci, nechápe Nezmar | iSport.cz

Atleti z Edenu. To není nový spolek, který by ve Vršovicích běhal ovály na tartanu, ale jedna z přezdívek fotbalové Slavie. Právě skvělou fyzickou kondicí zaskočila soupeře na evropské scéně. A když se Tomáš Souček stal nejlepším maratoncem základních skupin Ligy mistrů, nebylo o čem diskutovat. „Naši trenéři jsou cvoci, protože trénujeme opravdu hodně,“ říká o tvrdé dřině v dalším díle dokumentu Made in Eden na O2 TV Sport sportovní manažer Jan Nezmar.