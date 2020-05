Stejskal o návratu z Anglie do Slavie: Sparta nedávala smysl, měla Koubu | iSport.cz

Přes Brno a Cheb se dostal do pražské Sparty, odkud putoval do Queens Park Rangers. Po návratu do Čech ale nezamířil na Letnou, skončil ve Slavii. Proč tomu tak bylo, objasnil legendární gólman Jan Stejskal (58) v pořadu Liga mistrů Exclusive na stanicích O2 TV Sport a O2 TV Fotbal, který bude ve středu od 21 hodin věnován střetnutí Chelsea – Barcelona z osmifinále ročníku 2004/2005.

V říjnu 1990 zamířil tehdy osmadvacetiletý brankář, sedminásobný mistr ligy, Jan Stejskal z týmu Sparta ČKD Praha (dnes Sparta Praha) do Queens Park Rangers. Se současností se však jeho přesun za hranice nedá vůbec srovnávat.

„Dnes má každý možnost anglickou ligu vidět. V naší době to tak nebylo. Viděli jsme maximálně finále poháru mistrů, kdy tam byl Liverpool, předtím Nottingham a to bylo asi tak všechno. Když jsem přišel do Anglie, po čtyřech dnech jsem měl nastoupit k prvnímu zápasu. Byla taktická příprava a rozebíral se předešlý zápas našeho soupeře. Přiznám se, že jsem nevěděl, který tým je který. Bylo to dané, že ti jsou bílí a ti žlutí, ale v tu chvíli jsem nevěděl, že Leeds je v domácím prostředí bílý a řeknu například Norwich City žlutý. První týden jsem se tak musel učit i barvy dresů týmů, domácí a venkovní,“ zavzpomínal na své začátky v QPR Stejskal.

Po návratu z Ostrovů neskončil ve Spartě, ale u odvěkého rivala ve Slavii, se kterou získal v sezoně 1995/1996 dokonce svůj osmý mistrovský titul.

„Po necelých čtyřech letech v Anglii jsem se chtěl vrátit domů. Na Spartě měli jasnou jedničku Petra Koubu, který byl jednička i v nároďáku. Tam nemělo smysl se vracet, tak jsem chtěl jít do jiného klubu. Chtěl jsem ale zůstat v Praze, popřípadě někde poblíž. A dostal jsem nabídku ze Slavie. Chtěl jsem nejen hrát ligu, ale dostat se i do evropských pohárů a tuhle šanci, že by se to mohlo podařit, Slavia představovala,“ uvedl 58letý bývalý brankář.

„Jestli měl ale někdo nějaké řeči, to jsem nesledoval. Bohužel takový je život. Když vám někde jako hráči nabídku nedají… To bych pak nesměl hrát už nikde,“ dodal.