Čech a jeho nejslavnější zápas: vtípek po příletu, čtení penalt a blackout | iSport.cz

2002. Ve finále ME do 21 let proti Francii vychytal Petr Čech penaltový rozstřel. • Archiv deníku Sport

Chelsea šla do boje o ušatý pohár se čtyři roky starou zkušeností, kdy prohrála finále s Manchesterem United po penaltovém rozstřelu. Do vrcholného zápasu také nastupovala navíc po sezoně, kdy se jí nedařilo v anglické Premier League.

Čech věštil úspěch už po příletu do Mnichova, kde měl Bayern výhodu domácího prostředí. „Dostali jsme hned všechny akreditace a byly modré. Když jsme přijeli do Moskvy na minulé finále, byly červené. Nemusíte být nervózní, máme modré akreditace, vyhrajeme, hlásil jsem. Odlehčilo to náladu,“ vybavuje si vtípek někdejší brankářská superstar, která v klubu ze Londýna zakotvila i po konci kariéry.

Zápas se pro Chelsea nevyvíjel dobře. V 83. minutě poslal domácí do vedení Thomas Müller, ale modří podle Čecha nepanikařili. „V průběhu sezony jsme zažili tolik pádů a museli jsme se zvedat. A vždy jsme to zvládli. Bylo vidět, že tým zapnul.“ A opravdu za pět minut vyrovnal Didier Drogba.

V prodloužení přišla další kritická chvíle. Penalta pro Bayern. Její zahrání si vzal na starosti Arjen Robben , který v Chelsea dříve působil. „Znám ho, on zná mě, nebude riskovat umístěnou střelou, je to levák, bude střílet na tu stranu, nebo doprostřed,“ odhadl Čech. A skutečně přečetl Robbena správně.

Nebyl čas na euforii. „Když jsem míč zalehl, věděl jsem, že žijeme a věřil jsem, že to dotáhneme. Po rozstřelu můžou emoce vybouchnout, ale tady se pokračovalo dál. Emoce musíte poklidit a schovat. Dal jsem si moment, vydýchal se a zase pokračoval dál.“

Došlo na penaltový rozstřel. V něm šel při prvních třech pokusech Čech vždy na správnou stranu, ale ani jednou míč nezastavil. Domácí byli stoprocentní, Chelsea ztrácela. Vyplatila se důkladná příprava, při které studoval zakončení hráčů Bayernu z pokutových kopů. Jako čtvrtý přišel na řadu Chorvat Ivica Olič. „Když jsem šel do branky, věděl jsem, že jsem ji musel chytit. Není možné, abych šel čtyřikrát na správnou stranu a ani jednou nechytil,“ tušil Čech. To se potvrdilo. V rozstřelu bylo srovnáno.

Jako pátý se před Čecha postavil Bastian Schweinsteiger . „U něj mi to studování pomohlo. Pokaždé, když se při rozběhu zastavil, kopal doleva. Jinak to šlo na opačnou stranu. A rozběhl se pomalu.“ Míč rukavicemi lehce tečoval a ten se od tyče odrazil mimo, prošel přitom za Čechovými zády. „Byl jsem tam strnulý a koukal jsem, jak to vyjelo ven.“

Dlouho očekávaný triumf potvrdil další hrdina večera Didier Drogba. Chelsea mohla slavit. Čech se vydal za Drogbou. „Běžel jsem k němu, on ke mně, něco křičel, nebylo mu rozumět. A nastalo 30 vteřin, kdy jsem nevěděl, co dělat,“ popsal radostný blackout.

Den poté Čech oslavil 30. narozeniny. Bylo jasné, že na tohle jubileum nezapomene. To pořád platí.