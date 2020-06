Nedvěd o žluté kartě, která mu vzala finále LM: Nelituju, byl jsem to celý já | iSport.cz

2010. Zpátky na hřišti. Pavel Nedvěd dorazil do Edenu na rozlučkový zápas Vladimíra Šmicra. • Archiv deníku Sport

2012. Pavel Nedvěd na galavečeru 20 let Gambrinus ligy. • Archiv deníku Sport

2013. Pavel Nedvěd vstoupil do Síně slávy deníku Sport. • Archiv deníku Sport

2016. Vyhlášení Fotbalisty roku - Pavel Nedvěd vstoupil do Síně slávy, brankář Petr Čech se stal vítězem ankety. • Archiv deníku Sport

Pavel Nedvěd si odskočil do Prahy, aby se zúčastnil první poradní schůze Národní rady pro sport • Pavel Mazáč / Sport

V roce 2003 pomohl Pavel Nedvěd brankou skolit Real Madrid a Juventus postoupil do finále Ligy mistrů. Kvůli třetí žluté kartě si jej však český záložník nezahrál • LEGNER JAROSLAV / Sport

Je to jeden z nejslavnějších zápasů jeho kariéry. Ovšem i s trpkým nádechem. Pavel Nedvěd pomohl v odvetě semifinále Ligy mistrů svému Juventusu Turín k postupu přes Real Madrid, ale současně dostal žlutou kartu, která ho připravila o start ve finále. Na výjimečné momenty zavzpomínal v seriálu MALL.TV Top moment.

14. května 2002, stadion Juventusu v Turíně. Tohle byl Nedvěd v nejlepší formě! Ačkoliv italský mistr vstupoval do odvety se ztrátou po porážce v Madridu 1:2, skvělým výkonem vzal soupeři postupové naděje. K vítězství 3:1 přispěl Nedvěd jedním gólem.

„Na půlce hřiště Zambrotta zasekl balon a věděl jsem, že se můžu rozběhnout. Vypadalo to jednoduše, ale jednoduché to nebylo,“ komentoval svoji tvrdou ránu z voleje, která prolétla jako raketa do sítě. Euforie byla veliká, Nedvěd běžel k ochozům, aby se podělil o radost s fanoušky.

V 82. minutě se jeho nálada překlopila. Po zákroku ve středu hřiště uviděl žlutou kartu. „Těžce na to vzpomínám. Setkávám se s tím každodenně. Byl to úplně zbytečný faul,“ přiznal s odstupem.

Ale současně podotknul, že smolná situace vyplynula z jeho zaujetí pro hru. „To jsem celý já. V tom momentu byl celý Nedvěd. Nelituju ničeho, člověk šel do všeho a dával do toho všechno. Důležité bylo, že Juventus se dostal do finále.“

Na souboj s AC Milán se musel dívat z tribuny. „Vydržel jsem jen první poločas a pak šel do kabiny,“ popsal, jak prožíval zápas v Manchesteru. Čekal, že jeho spoluhráči za ním přijdou s pohárem. To se však nestalo… Po bezbrankové remíze a penaltovém rozstřelu slavilo AC… Kdo ví, s Nedvědem na hřišti mohlo být všechno jinak.