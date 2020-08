Čermák o ošemetném boji Plzně: Pro celou Evropu je to specifické | iSport.cz

Pomalu odpočítává dny do startu ostré sezony. Tím spíš, že plzeňská Viktoria se v pondělí dozvěděla soupeře pro druhé předkolo Ligy mistrů. Aleš Čermák, jeden z klíčových mužů Guľovy party, logicky věří v postup i přes silný a nebezpečný Alkmaar. „Bude to vážně něco jiného,“ komentuje zrádný jednozápasový model evropských předkol, který čeká českého vicemistra na nizozemské půdě.

Jaký je z vašeho pohledu Alkmaar soupeř?

„Osobně se přiznám, že ani nevím, koho jsem před losem vyloženě chtěl, nebo naopak nechtěl. Vybrat jsme si nemohli, bereme toho, koho nám dali a pojedeme tam postoupit.“

Pomůže vám, že máte z Evropy obouchanější tým? Alkmaar je plný mladých hráčů…

„Zkušenosti budou asi v tomhle zápase víc na naší straně. Bavili jsme se s Pištou Mihálikem (v Alkmaaru působil), říkal to samé, co vy. Jsou tam všechno mladí hráči, ale zase v lize měli stejně bodů jako Ajax. Kvalita tam asi bude veliká, uvidíme, jak to bude vypadat v zápase.“

Co jste ještě z Mihálika stihli vytáhnout?

„Tohle je asi všechno, co jsem vám říkal. A že mají hezké hřiště, na tom jsme skončili.“ (úsměv)

Trenér Guľa se do vás snaží dostat, abyste hráli stejně doma i venku. Bude pro Alkmaar domácí stadion, ale jen s minimálním počtem diváků, přesto výhodou?

„Trenér nám tohle říká od chvíle, co v zimě do Plzně přišel. Moc nebere, jestli hrajeme doma, nebo venku. Kam přijedeme, tam chceme vyhrát. To nám každý den tluče do hlavy a připravuje nás na to.“

Jednozápasový model v evropských předkolech je spravedlivý?

„Zvyklí na to nejsme. Teď to bude devadesát minut, maximálně prodloužení a penalty, jde o všechno. Podobné zápasy jsme samozřejmě už nějaké odehráli, ale pro celou Evropu je to fakt specifické, vážně něco jiného, než co doteď v evropských předkolech bylo.“

Připravuje vás trenérský štáb na tak těžkou bitvu i po psychologické stránce?

„Ano, na tohle se chystáme už delší dobu.“

Býváte ve velkých zápasech nervózní, nebo jste natěšený a nemůžete se dočkat?

„Osobně nervózní nebývám. Naopak si takové zápasy vždycky chci užít, člověk je na to víc motivovaný, i když si říkáte, že ne, je to pořád větší zápas, než jaký hrajete normálně v lize. Koncentrace a všechno v takovém zápase jenom roste.“

Může vám sedět styl nizozemského fotbalu?

„Zkušenosti mám jen z mládežnických reprezentací. Chtějí hrát fotbal, tím jsou všichni Holanďani proslulí. Jsou hodně ofenzivní, snaží se hrát jeden na jednoho a vytvářet si šance. Určitě to budou šikovní hráči.“

Uzpůsobuje se soustředění brzkému startu soutěže?

„Už jsme jednu přípravu s trenérem Guľou zažili v zimě, věděli jsme, co nás bude zhruba čekat. Stejná příprava to není, už se to pomalu ladí směrem k zápasům. Tréninky ale jsou těžké pořád, spíš jde o to, jestli jsou za den dva, nebo jeden.“

Hraje se vám uprostřed pole dobře s Miroslavem Káčerem, který se zabudovává do sestavy?

„Stoprocentně nám pomůže. Je to hodně šikovný hráč, typologicky trošku jiný, nižší, podsaditý. Silný na balonu.“

Jste nachystaní, že sezona kvůli koronavirovým opatřením může být úplně jiná?

„Jsem spíš šťastný, že vůbec hrát můžeme. S tím, že nejsou na stadionu diváci, nic neuděláme. Už jsme takhle hráli, zvykli jsme si na to. Tak to je.“

Neubírá to na koncentraci?

„Vůbec. Člověk je na to nastavený. Už jsme těch zápasů odehráli dost, jak jsem říkal, jsme na to zvyklí.“

