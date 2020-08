Zázračný obrat PSG! Jdeme do finále, hlásil Neymar. Mbappé změnil zápas | iSport.cz

Někdy ani 90 minut nestačí. Atalanta Bergamo, kometa posledních let Serie A, ještě v samém závěru zápasu s PSG živila naději na výhru 1:0 a postup do semifinále Ligy mistrů. Pařížané, které nakopl střídající Kylian Mbappé, jim ale během nastavení dvěma góly zlomili srdce a sebrali postup. „Když máte v týmu Neymara a Mbappého, máte šanci porazit kohokoli,“ smekl ve studiu BT Sport Rio Ferdinand.

V 90. minutě vedla Atalanta díky trefě Maria Pašaliče 1:0 a už se viděla v nejlepší čtyřce Ligy mistrů. Než ale Gasperiniho hoši stačili mrknout, už byli venku. V čase 89:35 Neymar po přímém kopu přiťukl míč krajanovi Marquinhosovi a stoper senzačně srovnal. Takže místo oslav nás ještě čeká prodloužení, mohli hlesnout fanoušci italského týmu. Jenže ani to se nestalo. Rychlá akce ze začátku třetí minuty nastavení vyslala do pokutového území Kyliana Mbappého, ten našel Erica Choupo–Motinga, který snad ze stejného místa jako Marquinhos dokonal bleskový obrat.

„Ani na okamžik jsem nemyslel na to, že bychom mohli být vyřazeni,“ ujistil po zápase pro RMC Sport hvězdný Neymar. „Bylo to těžké, ale jsme skvělý tým, skutečná rodina. Nikdy jsme nemysleli na to, že se zítra vrátíme domů. Nikdo nikdy nedostane z mé hlavy to, že jdeme do finále,“ prohlašoval motivovaně.

Brazilec tváří v tvář brankáři Marku Sportiellovi zahodil velkou šanci, nakonec díky klíčové nahrávce přece jen hrál důležitou roli v postupu. Dorovnal i jeden rekord, v zápase předvedl šestnáct úspěšných driblinků. To se v Lize mistrů naposledy povedlo jeho bývalému spoluhráči Lionelu Messimu, a to před dvanácti lety proti Manchesteru United.

Důležitým dílkem skládačky byl pro PSG i Kylian Mbappé, který v rámci zotavování po zranění kotníku začal zápas na lavičce. Do hry se dostal až po hodině, hru svého týmu každopádně zvedl a nakonec nahrál na vítězný gól. „Příchod Mbappého byl rozhodující,“ uznal trenér Bergama Gian Piero Gasperini. „Ale dělali jsme, co jsme mohli, hráli jsme s nimi jako rovní s rovnými. Je těžké udělat něco víc,“ doplnil.

„Cítíme velké zklamání. Už to vypadalo, že dokážeme postoupit, a to by byl velký úspěch. Pořád budeme mít v paměti Ligu mistrů, díky které jsme vyrostli jako tým v zápasech proti nejlepším evropským týmům. Nemohu udělat nic jiného, než chlapcům poděkovat,“ smekl pak před svými svěřenci.

I expert Glenn Hoddle ve studiu britské televize BT Sport uznal, že spolupráce dvou nejblyštivějších diamantů v sestavě PSG byla v závěru klíčová. „Mbappé ten zápas změnil, Neymar ho potřeboval. Dokud nepřišel na hřiště, nikdo se mu nenabízel. Neymar se snažil, ale chyběla mu ta finální přihrávka nebo střela,“ prohlásil bývalý trenér anglického národního týmu.

„Proto Mbappého miluju. Je šikovný vždycky se rozhodne správně,“ smekl před mladým Francouzem Hoddlův kolega ve studiu Rio Ferdinand, někdejší opora Manchesteru United. „Neymar a Mbappé jsou dva z nejlepších hráčů na světě. Když je máte v týmu, máte šanci porazit kohokoli,“ dodal. Tím „kýmkoli“ může být Atlético Madrid, nebo RB Lipsko. Právě vítěz dnešního zápasu vyzve Pařížany v přímém boji o finále.