SESTŘIH: Atalanta – PSG 1:2. Úžasný obrat v závěru, Pařížané jdou dál | iSport.cz

Mario Pasalič poslal Atalantu do vedení • Reuters

Liga mistrů je po koronavirové stopce konečně zase naživu. V Portugalsku se rozjelo Finals 2020. A byla to totální reklama na nejprestižnější soutěž starého kontinentu. Neymar pálil jednu šanci za druhou, jeho PSG klečelo na kolenou, ještě v devadesáté minutě prohrávalo s Bergamem 0:1… Během tří minut ale heroicky stihlo převrátit skóre a po pětadvaceti letech postoupilo do semifinále!

Liga mistrů se po pěti měsících rozjela a hned nebylo daleko k šokujícímu výsledku. Z postupu mezi nejlepší čtyři celky ale nakonec jančilo štěstím PSG. V aréně Benfiky Lisabon se psal velký příběh Neymara jr. Co příběh, tahle fotbalová show by vydala na román. Devadesát minut velkého utrpení brazilské modly skončilo pádem do euforie.

Pojďme ale postupně. Hráč, který dostal od boha nadání sám rozhodovat vyhrocené bitvy, se v lisabonské aréně totálně vytrápil v koncovce. Přitom hrál výtečně, neustále na míči, ve sprintu, v nabídce pro spoluhráče. Jenže jakmile měl zasadit Italům smrtící ránu, zazdil, co se dalo. Spálil minimálně tři stoprocentní šance.

SESTŘIH: Atalanta - PSG 1:2. Neskutečný obrat v závěru, Pařížané postupují

Hned zkraje šla pařížská ikona sama na branku - ano úplně sama - pravačkou ale minula prostor mezi tyčemi. A to vážně o hodně, což vyděsilo i trenéra Thomase Tuchela. Ten zápas sledoval na speciálním sedátku. Před pár dny si totiž při neobratném cviku zlomil nohu a navrch vymkl kotník.

Ale zpět k Neymarovi. Na konci první půle postupoval nikým nerušen zleva. Zase nic. Míč prosvištěl snad tři metry od pravé tyče. Když pak nádherně nasadil housle Pašaličovi a prodribloval do ideální střelecké pozice na hraně vápna, zacílil opět mimo. Hororové scény drtily naděje Les Parisiens.

I proto, že proti nim stál maximálně připravený rival. Sebevědomý, běžecky, fyzicky i technicky na výši. V Serii A nastříleli divočáci z Bergama masivní porci osmadevadesáti branek. A umění dostat bílou kouli do sítě předvádějí i v Lize mistrů. Extrémně náročným pojetím s neskutečně aktivním presinkem si málem vyřídili postup do semifinále.

Motorka Hateboer, kreativní prcek Papu Gomeze, chladnokrevný střelec Pašalič, stopeři, co by mohli hrát kreativní záložníky. K tomu brutální tlak na míč a super týmové pojetí, kde každý dopředu ví, co udělá spoluhráč. Takhle obrovsky zábavně se prezentovalo Bergamo.

Italský tým byl blizoučko k postupu do semifinále. Jenže pak téměř v poslední možné chvíli konečně přišla velká chvíle Neymara. V devadesáté minutě nepovedenou střelou náhodně objevil krajana Marquinhose, který dorážkou srovnal. Ochromené Bergamo za tři minuty inkasovalo z podobné akce ještě jednou. PSG pomohl návrat uzdraveného Kyliana Mbappého, který nahrával na postupovou trefu Maxima Choupo-Motinga.