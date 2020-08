Odchovanec PSG hrdinou Bayernu: 20. trofej i posun mezi legendy Francie

Kingsley Coman poslal Bayern do vedení • Reuters

Najdou se prvotřídní fotbalisté, již se celý život honí za úspěchy, aby ve finále fotbalovou kariéru ukončili s hořkým pocitem selhání. To však není případ Kingsleyho Comana. Hrdiny posledního finále Ligy mistrů. Čtyřiadvacetiletý francouzský křídelník jediným gólem do sítě PSG rozhodl o triumfu Bayernu Mnichov (1:0). Proti klubu, který jej pro velký fotbal vychoval. „Paříže je mi líto,“ přiznal po zisku jubilejní 20. trofeje v kariéře.

Od Hansiho Flicka to byl poněkud překvapivý, leč mimořádně úspěšný taktický tah. Zatímco bitvy s Chelsea (4:1), Barcelonou (8:2) a Lyonem (3:0) odehrál na křídle Ivan Perišič, do posledního utkání v Champions League se kouč Bayernu rozhodl ukázat na Kingsleyho Comana. Šestý smysl? Snaha využít extra motivace odchovance Pařížanů? Těžko říct. Coman každopádně patřil v Lisabonu mezi nejlepší postavy finále.

Po Kimmichově centru využil odrazu od hřiště a hlavou vstřelil jedinou branku zápasu. Byl to gól, který definitivně zlomil odpor PSG a bavorský klub díky němu po šesti letech znovu celou soutěž ovládl.

„Byl to neuvěřitelný večer, nejen pro klub, ale i fanoušky. Chtěl jsem hrát dobře a byl jsem odhodlaný vyhrát," uvedl fotbalista s kořeny na karibském ostrově Guadeloupe.

Pro Paříž, jež za poslední dekádu nasoukala do kádru neuvěřitelných 1,2 miliardy eur (cca 31 miliard korun), je to obrovské memento. Coman totiž patří k jejím odchovancům a zároveň je dodnes jejím nejmladším debutantem (16 let, 8 měsíců a 4 dny).

V roce 2014 jej však s lehkým srdcem pustila jako volného hráče do Juventusu, kde si Coman připsal dva ligové tituly a triumf v poháru. Po jedné sezoně však odešel na dva roky hostovat do Bayernu, kde udělal dojem a klub jej za 21 milionů eur vykoupil. V Německu, stejně jako na předešlých štacích, sbíral klubové trofeje. Pětkrát ovládl bundesligu a třikrát tamní pohár i superpohár.

„Je to mimořádný pocit. Mám ohromnou radost, ale zároveň mi je líto Paříže, protože jsem se tam narodil. Trochu mě bolí u srdce, ale jak jsem řekl, jsem hráč Bayernu na sto procent,“ litoval rychlonohý křídelník svůj bývalý mančaft. „Paříž odehrála skvělý zápas stejně jako my. Bylo to báječné finále," dodal.

Francouzský reprezentant, který kvůli poraněným vazům v kotníku přišel o světový šampionát před dvěma lety v Rusku a doma mu tedy chybí zlatá medaile, se stal teprve pátým Francouzem, jenž dokázal ve finále Champions League skórovat. Před ním to dokázali Basile Bosli (1993), Marcel Desailly (1994), Zinédine Zidane (2002) a Karim Benzema (2018).

A ačkoliv se během sezony nesly zvěsti o tom, že by se vedení německého klubu s Comanem mohlo rozloučit, čemuž neprospěl ani letní příchod Leroye Saného z Manchesteru City, trenér Flick po finále Ligy mistrů jakékoliv pochyby odmítl.

„V této sezoně pravděpodobně vystoupil z Ribéryho a Robbenova stínu. Kingsley má neuvěřitelný talent a v zápase ukázal, že dovede i skórovat.“

Úspěchy Kingsleyho Comana BAYERN MNICHOV

5x vítěz bundesligy

3x vítěz německého poháru

3x vítěz německého superpoháru

1x vítěz Ligy mistrů PSG

2x vítěz Ligue 1

1x vítěz francouzského poháru

1x vítěz Trophée des champions JUVENTUS

2x vítěz Serie A

1x vítěz Coppa Italia

1x vítěz italského superpoháru