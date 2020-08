Bayern může vládnout roky. Mourinho září: Kimmich je fenomenální všude!

Kingsley Coman poslal Bayern do vedení • Reuters

Je Joshua Kimmich ikonickou postavou Bayernu do příštích let? • koláž iSport.cz

Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski. Bez tří ikon novodobého Bayernu si bavorskou sestavu asi nejde představit, ale vedle nich už byl v základní sestavě pro finále Ligy mistrů na "špatné straně třicítky" jen Jerome Boateng na stoperu, toho navíc hned v prvním poločase nahradil 24letý Niklas Süle.

„A popravdě, Süle by byl asi první volbou vedle Davida Alaby, kdyby mu sezonu nezabrzdila zranění,“ všímá si ve své analýze server Goal.com. Hansi Flick totiž skvěle zvládá do sestavy zapracovat mladé hráče, kteří jsou pak na vrcholu v ideálním věku.

Zbývá je jen v Německu udržet. Alabovi sice zbývá poslední rok smlouvy, ale klub je optimistický a věří, že prodlouží. Problém by mohl být s Thiagem Alcantarou, který první nabídku odmítl a podle spekulací ho lanaří konkurenti v boji o evropský trůn z Liverpoolu.

Střed zálohy tradičně ovládají Alcantara s Joshuou Kimmichem, už ve 25 letech nepostradatelným. Proti PSG se po čase musel vrátit na kraj obrany a vedl si skvěle. „Vidím ho na pravém beku, na stoperu, nalevo. Na pozicích 6, 8 i 10. A má vlastnosti, aby byl všude skvělý!“ zářil na serveru DAZN José Mourinho.

„Na hřišti je hrozně inteligentní. Chápe situace na hřišti, rozumí rozdílům mezi jednotlivými pozicemi a ví, co, kde, kdy a jak má dělat. Je to naprosto fenomenální hráč,“ rozplýval se portugalský kouč. Právě Kimmich může být ikonickou postavou Bayernu příštích let.

Triumf v Lize mistrů ale nevyplynul z individuálních představení, ale kolektivního výkonu a sázky na mládí. Střelec vítězného gólu Kingsley Coman dostal přednost před Ivanem Perišičem, na beku se zase proháněl teprve 19letý Alphonso Davies. Kanadský reprezentant se tak stal vůbec prvním hráčem, který vyhrál finále Champions League s rokem narození 2000.

A přijdou další mladí. Z PSG nedávno dorazil teprve 18letý Francouz Tanguy Kuouassi, v záloze se mají ukázat další Francouz Michaël Cuisance nebo Adrian Fein, který dostane šanci po návratu z hostování v Hamburku. A náhradou Manuela Neuera se má stát 23letý Alexander Nübel, který dorazil ze Schalke.

V polovině 70. let ve slavné éře Uda Latteka vyhrál Bayern Pohár mistrů evropských zemí (předchůdce Ligy mistrů) třikrát za sebou, může se něco podobného podařit i teď?