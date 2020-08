Guľa čeká na TOP výhru: Přišel čas! Před Alkmaarem burcoval i Šádek

Myšlenky Adriana Guľy by se mohly tesat do kamene. Slovenský kouč umí o fotbale nesmírně poutavě vyprávět, stejně tak umí svým týmům vtisknout specifický herní styl. Dravý, agresivní, plný vysoké intenzity. Jenže za osm měsíců práce na západě Čech, byť jakkoliv vydařené, nedovedl do mužstva vmasírovat mentalitu velkých vítězů.

Nyní nastala chvíle, aby názorně dokladoval, že časy se změnily. Že cepuje tým, který si dovede poradit i s nejvyššími překážkami.

„Jsme stále v procesu. Jednou ze součástí rozvoje je budování vítězné mentality. Myslím, že kluci ji ukázali po restartu ligy na Spartě,“ vzpomněl si Adrian Guľa.

Ano, jenže v té chvíli se letenský kolos teprve stavěl na nohy, trochu experimentoval, nebyl dostatečně na výši. Pro Viktorii se staly pravdivějším ukazatelem opravdové kvality dva ligové duely se Slavií. A v nich herně očividně nestačila. Vytvořila si naprosté minimum velkých možností, nepodařilo se jí ani jednou skórovat. Co by to znamenalo v Alkmaaru, není těžké domyslet. Jen další náraz do zdi…

Další příklad nezvládnuté velké partie? Semifinále MOL Cupu. Viktoria toužila po dvou letech zvednout trofej, se Spartou ale prohrála 1:2. Osmdesát minut byla horší.

„Ano, jsou před námi výzvy, abychom herní konzistenci potvrzovali ve velkých utkáních, jako je třeba ten s Alkmaarem,“ připustil Guľa. „Ale jak říkám, jsme procesové mužstvo. A to navzdory zkušenostem, které v kádru máme. Sám se těším, jak dnes společně chytneme opratě a budeme hladoví. Věřím, že přichází ten správný čas.“

Měl by. Nebo spíš… musí!

Pro celý klub jde o zásadní klinč, na který se připravoval několik měsíců nazpět. V zápasech, v tréninku, v mysli, během společných snídaní, častých videomítinků a individuálních rozhovorů. V Alkmaaru se bude hrát vabank. Na opravné zkoušky není prostor. Jeden zápas rozhodne. V banku je sakra hodně.

Také proto si před včerejším odpoledním tréninkem vzal uvnitř středového kruhu velmi netradičně slovo Adolf Šádek. Generální manažer si na lavičce sundal klubovou roušku a vyrazil směrem k mužstvu. Proslov trval sotva minutu, k tribunám nedolehl, ale i na dálku bylo jasně čitelné, že šéf nemluví do větru. Mužstvo poté zatleskalo, Šádek kolíbavým krokem došel zpátky na své místo na hráčské lavici a jal se sledovat začínající předzápasovou jednotku.

Věci se mají takto: vítězství udrží Viktorii v naději na čtvrtý průnik do Ligy mistrů a zároveň ji zajistí základní fázi Evropské ligy, v opačném případě se propadne do jejího třetího předkola a ke splnění cíle bude následně potřeba zvládnout dva těžké zápasy…

Mimochodem, utkání má netradiční začátek v 16.30 hodin. Důvod? Před rokem se zničehonic zřítila část tribuny AFAS Stadionu. Na vině byl velký vítr. Hrozivá událost se stala v noci, kdy na místě havárie naštěstí nikdo nebyl. Od té doby však nemůže AZ Alkmaar využívat umělé osvětlení, tudíž své zápasy musí hrát v odpoledních časech.