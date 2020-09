Slavia jde na dánský Moneyball. Data a hodiny analýz, jak klub funguje?

Dánský Midtjylland stojí Slavii v cestě do Ligy mistrů • Profimedia.cz

Jaký je dánský Midtjylland, překážka Slavie v cestě do Ligy mistrů? • koláž iSport.cz

Jako když obtloustlý knihomol ve filmu Moneyball radil Bradu Pittovi, jak nakopnout baseball v chudém Oaklandu… Takhle nějak to funguje i na Jutském poloostrově, v dánském Herningu. Bohatý Londýňan Matthew Benham, majitel druholigového Brentfordu, vydělal nehorázné miliony liber na „vypočítávání“ fotbalových výsledků. A v létě 2014 s touhle datovou smrští vstoupil i do Midtjyllandu. Slavii už večer čeká v play off Ligy mistrů soupeř, jehož hráči se rekrutují z přísných analýz. Běžci, siláci…